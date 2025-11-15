15 nov. 2025
Cerro Porteño

Ameliano golea a Cerro en amistoso

Cerro Porteño y Ameliano aprovecharon la pausa que hubo en el torneo Clausura para disputar amistosos y uno de los lances terminó con paliza al Azulgrana.

G5zAwJFW8AAh1I9.jpeg

Paliza al Ciclón en amistoso.

Foto: Prensa - Ameliano.

El torneo Clausura, que se encuentra en su etapa decisiva, tiene una pausa por la disputa de la final de la Copa Paraguay que será este domingo 16 de noviembre desde las 18.00 en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

El parate fue aprovechada por Cerro Porteño para encarar unos amistosos de prueba, aunque el resultado no fue el esperado. El Ciclón midió en La Nueva Olla al Sportivo Ameliano sufriendo una derrota por 4-1 en el primer lance.

Los goles de la V Azulada fueron de Fredy Vera, Elvio Vera, Roland Escobar y Ezequiel González, mientras que el tanto del local fue obra de Luis Amarilla. En el lance de fondo, el resultado fue un empate sin goles.

Cerro Porteño es el puntero del torneo Clausura y el próximo 23 de noviembre buscará frente a Libertad dar un paso clave hacia la consagración. El Azulgrana quiere cortar con una sequía de títulos que arrastra desde el 2021.

