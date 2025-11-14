Entradas agotadas para Cerro-Libertad

Una gran expectativa hay en torno al encuentro dela fecha 21 del torneo Clausura 2025 entre Cerro Porteño y Libertad, en donde podría haber grito de campeón luego de 4 años si es que se dan una combinación de resultados.

La institución azulgrana puso en venta los accesos este jueves y rápidamente se agotaron los sectores de preferencias y plateas. Este viernes, Mónica Masulli, CEO de la empresa Tuti, contó en Fútbol a lo Grande que ya no quedan accesos para el duelo que será el domingo 23 de noviembre a las 18.00.

Para este encuentro, La Nueva Olla tendrá aforo reducido ya que por motivos de seguridad no fueron habilitadas las bandejas del sector de graderías novena en donde se encuentra instalada la escenografía para el concierto de la artista colombiana Shakira.

QUEJA. Algunos socios de Cerro Porteño hicieron público su malestar por la forma en que se manejó la venta de las entradas para tal vez uno de los partidos más importantes de los últimos años. Concretamente la venta no estipuló la exclusividad para los socios, que abonan su cuota mes a mes, haciendo que muchos no puedan acceder a boletas.