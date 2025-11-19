19 nov. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño: Ajustes para el tramo final

El plantel de Cerro Porteño está muy motivado esperando el juego del domingo contra Libertad en la Nueva Olla, donde podría campeonar si se le dan los resultados.

Noviembre 19, 2025 10:00 a. m. 
Por Redacción D10
581700107_18547049455030886_8562272571812178138_n.jpg

Cecilio Domínguez, delantero de Cerro Porteño.

Pese a la goleada amistosa que sufrió el sábado ante Ameliano, el plantel de Cerro Porteño está muy motivado esperando el juego del domingo contra Libertad en la Nueva Olla, donde podría campeonar si se le dan los resultados.

Para dicho cotejo, las entradas volaron en cuestión de horas cuando se habilitó la compra la semana pasada, por lo que se jugará a estadio lleno, exceptuando la gradería novena, donde se montará el escenario para el concierto de Shakira.

Jorge Bava aprovechó la pausa en el campeonato para ir puliendo mejor su once, aunque sin tener a disposición a dos de sus titulares que viajaron con la selección como Gustavo Velázquez y Blas Riveros. Roberto Fernández también fue convocado pero actualmente es suplente de Alexis Martin Arias.

Con el que ya no podrá contar el entrenador uruguayo es Ignacio Aliseda, que vio la roja directa contra Trinidense y ligó dos partidos de suspensión.

El Ciclón (40 puntos) sacó una mínima ventaja al empatar en la fecha anterior y tiene la chance de poder coronarse ante su pueblo si vence al Gumarelo y Guaraní tropieza en Mallorquín.

A Aliseda se le terminó el año por la roja que recibió.

Cerro Porteño Jorge Bava Torneo Clausura
Redacción D10
