Socios de Cerro podrán canjear sus entradas

Las entradas al público general para el duelo entre Cerro Porteño y Libertad fueron vendidas en la totalidad, generando malestar e incertidumbre a los socios de la institución que no pudieron comprar sus accesos ante la gran demanda.

Las redes se inundaron de críticas y este viernes, la institución comunicó oficialmente que tienen bloqueados una cierta cantidad de boletas que serán destinados de forma exclusiva para el canje de socios.

“Teníamos bloqueado una cierta cantidad de entradas en el sector de preferencias, que van a ser liberadas en el transcurso de la tarde para que ellos puedan canjear, igualmente localidades en el sector de plateas y graderías”, expresó Sebastián Kneup, gerente de Marketing de Cerro Porteño en Fútbol a lo Grande.

“Lo que tenemos son destinados para socios. Preferencias estimamos salir con 1000 entradas, en plateas tenemos 1400 y las graderías tenemos 5000 más”, detalló el directivo que adelantó que en caso que las boletas no sean canjeadas podrían nuevamente salir a la venta al público en general.

