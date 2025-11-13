Luis Ortega: “Sabemos muy bien lo que quiere el hincha”

El movimiento Cerro Primero hizo pública, ante más de 800 personas, la dupla encabezada por Blas Reguera y Luis Ortega, para las próximas elecciones de Cerro Porteño. Ortega, quien apunta a la vicepresidencia, charló con el equipo del programa Fútbol a lo Grande.

“Tenemos la gestión, la transparencia, profesionalidad. Nuestro objetivo es único: ganar. No nos vamos a ocupar de los otros, del resto. Tenemos una orejera, un objetivo trazado a largo plazo. Sabemos muy bien lo que quiere el hincha, y sabemos nuestra situación y nuestras limitaciones, por eso nuestro objetivo está trazado a largo plazo”, aseveró con relación a lo que le ofrece a los aficionados azulgranas.

Por otro lado, Luis Ortega afirmó que en caso de ganar las elecciones, dejarán de contar con la gerencia deportiva, que actualmente está ocupada por Gabriel Wainer. “Queremos crear un departamento de fútbol, no un gerente”, dijo.

“Nuestra idea inicial es tener a tres personas y ellas van a pasar el informe a la directiva. Creemos que tres personas pueden pensar mejor que una”, explicó y mencionó que puede estar conformada por exjugadores: “Hay de todo un poco. No tenemos aún definido. Tenemos nombres, los estamos analizando. Creo que un exfutbolista lo tiene muy claro”.

Por último, se mostró abierto a que gente de otros movimientos se sumen a Cerro Primero y resaltó la presencia de exdirectivos en el lanzamiento del miércoles. “Me aprecio fantástico. Eso demuestra que hoy nos están viendo una gran parte de los socios como una alternativa válida. Ese apoyo nos hace reafirmar nuestro compromiso que es total”, sentenció.

