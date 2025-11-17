El Ciclón se prepara para un juego clave

El Azulgrana se moviliza esta mañana con el propósito de planificar lo que será el choque ante Libertad el próximo domingo desde las 18:00 en su estadio La Nueva Olla. Los fanáticos azulgranas ya agotaron las entradas puestas a la venta.

Para el Ciclón esta pausa de dos semanas significó tener chances de recuperar a jugadores que estaban con algunas molestias musculares como el caso del mediocampista Federico Carrizo y el zaguero Bruno Valdez.

Mientras que dos son las bajas confirmadas que tendrá el DT Jorge Bava, ambos por tarjetas. Matías Pérez (5 amarillas) e Ignacio Aliseda, quien vio la roja de manera directa.