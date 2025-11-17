17 nov. 2025
Cerro Porteño

El Ciclón se prepara para un juego clave

Cerro Porteño inicia hoy una semana más que clave de cara a la reanudación del Torneo Clausura en el que es el principal protagonista a ganar el título. El Ciclón depende de sí mismo para volver a gritar campeón después de 4 temporadas.

Noviembre 17, 2025 07:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño_64203834.jfif

Enfocado. Juan Iturbe es apuesta ofensiva del Ciclón.

Foto: Prensa - CCP

El Azulgrana se moviliza esta mañana con el propósito de planificar lo que será el choque ante Libertad el próximo domingo desde las 18:00 en su estadio La Nueva Olla. Los fanáticos azulgranas ya agotaron las entradas puestas a la venta.

Para el Ciclón esta pausa de dos semanas significó tener chances de recuperar a jugadores que estaban con algunas molestias musculares como el caso del mediocampista Federico Carrizo y el zaguero Bruno Valdez.

Mientras que dos son las bajas confirmadas que tendrá el DT Jorge Bava, ambos por tarjetas. Matías Pérez (5 amarillas) e Ignacio Aliseda, quien vio la roja de manera directa.

Cerro Porteño Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño - Olimpia
Cerro Porteño
Se mantiene en el Barrio
Cerro Porteño disputará el juego ante Libertad como local, el domingo 23 a las 18:00, por la penúltima fecha del Clausura.
Noviembre 13, 2025 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10
fdsfsdf.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Combinaciones para el éxito
Cerro Porteño ya prepara el juego que animará ante Libertad, en la penúltima fecha, que será programada este miércoles por la Divisional de la APF.
Noviembre 11, 2025 06:17 p. m.
GsToH0MWUAALBkT.jpg
Cerro Porteño
Rubén Recalde niega acercamiento con Blas Reguera, pero no lo descarta
Rubén Recalde, líder del movimiento Mundo Cerro, negó que haya una alianza con Blas Reguera, aunque no descartó una posible alianza con miras a las elecciones para la presidencia de Cerro Porteño.
Noviembre 11, 2025 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10
G5acrF6WkAALdSl.jpeg
Cerro Porteño
“Cada partido será una final”
Carrizosa valoró la actitud del equipo que siempre apunta a ganar. El directivo aseguró que la propuesta es jugar en La Nueva Olla ante el Gumarelo.
Noviembre 11, 2025 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
G5WEvXaWIAArBZO.jpg
Cerro Porteño
Federico Carrizo: “Un grupo fuerte”
Federico Carrizo, el destacado en Cerro Porteño en el empate ante Trinidense, no ocultó su molestia por el resultado pero advirtió que como grupo siguen fuertes en busca del objetivo.
Noviembre 10, 2025 10:37 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-09 at 19.26.15.jpeg
Cerro Porteño
Cerro Porteño empata con Trinidense, pero lidera en solitario por la derrota de Guaraní
Cerro Porteño empató sin goles ante Trinidense, un punto que sirve para ser líder en solitario el torneo Clausura por la derrota de Guaraní a manos de Libertad.
Noviembre 09, 2025 08:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más