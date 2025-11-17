El Ciclón se prepara para un juego clave
Cerro Porteño inicia hoy una semana más que clave de cara a la reanudación del Torneo Clausura en el que es el principal protagonista a ganar el título. El Ciclón depende de sí mismo para volver a gritar campeón después de 4 temporadas.
El Azulgrana se moviliza esta mañana con el propósito de planificar lo que será el choque ante Libertad el próximo domingo desde las 18:00 en su estadio La Nueva Olla. Los fanáticos azulgranas ya agotaron las entradas puestas a la venta.
Para el Ciclón esta pausa de dos semanas significó tener chances de recuperar a jugadores que estaban con algunas molestias musculares como el caso del mediocampista Federico Carrizo y el zaguero Bruno Valdez.
Mientras que dos son las bajas confirmadas que tendrá el DT Jorge Bava, ambos por tarjetas. Matías Pérez (5 amarillas) e Ignacio Aliseda, quien vio la roja de manera directa.