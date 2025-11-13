13 nov. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño pone en venta las entradas para el juego con Libertad

Cerro Porteño habilitó el canje y venta de entradas para el trascendental partido ante Libertad en La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura.

Noviembre 13, 2025 06:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Nueva Olla - Cerro_14003497_14288924.jpg

La Nueva Olla aguarda por el partido con Libertad.

Este jueves por la tarde el club Cerro Porteño publicó a través de sus canales oficiales de que fueron puestas a la venta las entradas para el duelo con Libertad, marcado para el domingo 23 de noviembre a las 18:00 en La Nueva Olla por la fecha 21 del torneo Clausura.

El canje es para socios y los no socios tendrán que abonar los siguientes precios: Gradería Norte G. 30.000, Plateas G. 50.000, Preferencia G. 120.000, Preferencia Benefactor G. 150.000 y Preferencia Vip Socios: G. 150.000. Platea Juan H. Pettengill para los hinchas de Libertad tendrán un costo de G. 30.000.

En relación al partido con Guaraní por la fecha 21, el precio de entradas sufrió un ligero aumento, pero los hinchas de Cerro Porteño están convencidos de llenar La Nueva Olla, a excepción del sector de gradería novena donde las entradas no fueron puestas a la venta.

Cerro Porteño Libertad Torneo Clausura
Redacción D10
