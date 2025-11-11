11 nov. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño: Combinaciones para el éxito

Cerro Porteño ya prepara el juego que animará ante Libertad, en la penúltima fecha, que será programada este miércoles por la Divisional de la APF.

Noviembre 11, 2025 06:17 p. m.
La hinchada de Cerro viene de copar La Huerta.

Foto: Prensa Cerro Porteño.

El Ciclón llega con ventaja en puntos y de manera deportiva, ya que había derrotado en sus dos juegos a Guaraní, el escolta, liderando la clasificación de manera solitaria con 40 puntos, uno por encima de Indio que quedó con 39.

Triunfando el Ciclón ante el Gumarelo, alcanzará 43 unidades, por lo que obliga a Guaraní a ganar para mantenerse en carrera (choca con General Caballero ya descendido), ya que con una derrota la diferencia sería de 4 puntos (con solo 3 por jugar) y si empata, la diferencia será de 3, pero no le alcanzará al Legendario por más de que lo iguale en puntos en la última jornada, ya que la ventaja deportiva es para los de Barrio Obrero.

Cerro Porteño busca cortar su racha más prolongada sin consagraciones desde la aparición de formato de dos campeones por año, ya que está por alcanzar cuatro temporadas desde el último éxito, que se registró en el torneo Clausura del 2021, dejando atrás a Guaraní en la última fecha, disputado un 4 de diciembre.

