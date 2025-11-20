20 nov. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño: Altas expectativas

Cerro prepara una fiesta para el compromiso de este domingo ante Libertad.

Noviembre 20, 2025 07:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Fiesta en el Barrio. Cerro prepara lo mejor para recibir el domingo a Libertad.

Cerro Porteño se prepara para recibir a Libertad, este domingo 23, en La Nueva Olla, en compromiso que arranca a las 18:00 y que puede ser clave para la definición del Torneo Clausura.

En diálogo con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, aseguró que las expectativas son altas y que se espera una gran fiesta. “Estamos con entradas casi agotadas; solo no pudimos contar con Graderías Novena, por el concierto, pero el resto del estadio va a estar repleto y queremos que sea una gran fiesta”.

Acerca del rival de turno, el directivo del Ciclón expuso que Libertad es un gran adversario y es el último campeón del fútbol paraguayo, por lo que no será fácil. “Tomaremos las precauciones”, dijo.

Para Cerro el duelo es clave, por lo que tiene el plus de definir un compromiso trascendental con su gente, a lo que Pettengill aseguró: “Jugar en Cerro siempre es presión, se tiene que estar acostumbrado siempre a ganar, a jugar a estadio lleno, y el grupo está así, ahora vamos a sumar a los seleccionados que serán fundamentales para el juego, que otorgan una categoría más al equipo”.

El dirigente también apuntó: “La Nueva Olla estará a reventar; esperamos el apoyo de todos, como contra Guaraní, que llevó su presión positiva, ya que todos buscamos el mismo objetivo y esperamos que se puedan dar los resultados para ya poder celebrar en casa y con nuestra gente”.

Cerro Porteño Libertad Torneo Clausura
Redacción D10
