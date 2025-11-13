13 nov. 2025
Cerro Porteño

Se mantiene en el Barrio

Cerro Porteño disputará el juego ante Libertad como local, el domingo 23 a las 18:00, por la penúltima fecha del Clausura.

Noviembre 13, 2025 07:23 a. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño - Olimpia

Con su gente. El Ciclón busca un apoyo pleno de cara al juego que animará ante Libertad en La Nueva Olla el 23.

Nathalia Aguilar/EFE

Para el juego se prevé una reducción en el aforo, atendiendo al compromiso comercial que asumió el Azulgrana, por lo que el sector de Novena baja sería clausurado por el montaje del evento.

De un total de 45.000 localidades bajaría a 35.000 aproximadamente, a confirmar por la entidad de barrio Obrero.

De acuerdo con consagraciones, estas se pueden dar ganando el Ciclón y que Guaraní no gane ante el General Caballero.

Cerro Porteño ya dio dos vueltas olímpicas en La Nueva Olla. La primera fue en el Clausura del 2017 y la segunda en el Apertura 2020.

El último título del Ciclón fue en el torneo Clausura del 2021, pero dicha consagración se produjo en el Rogelio Livieres de Guaraní.

CIFRA. 34 campeonatos oficiales paraguayos acumula Cerro Porteño, que va por su estrella número 35 en la historia.

Cerro Porteño Torneo Clausura Fútbol paraguayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-11-09 at 19.26.11.jpeg
Cerro Porteño
La insólita expulsión de Ignacio Aliseda
El argentino Ignacio Aliseda, mimado por la afición azulgrana, se fue expulsado de manera insólita en Cerro Porteño por una criminal plancha ante Tomás Rayer.
Noviembre 09, 2025 07:33 p. m.
 · 
Redacción D10
G4y-DWFWMAAzgP3.jpg
Cerro Porteño
Gastón Giménez resalta el aliento del hincha azulgrana
Gastón Giménez, mediocampista de Cerro Porteño, valoró el gran acompañamiento de la afición azulgrana para encarar juntos el tramo final del torneo Clausura en busca del título.
Noviembre 07, 2025 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10
rejala carlos_64039023.jfif
Cerro Porteño
Rejala hace oficial su candidatura en Cerro
El ex diputado es otra propuesta, tras Blas Reguera y Rubén Recalde.
Noviembre 07, 2025 06:44 a. m.
 · 
Redacción D10
G5B4F-kWQAI0Irc.jpeg
Cerro Porteño
Un amor para la eternidad
Cerro Porteño demostró una vez más conectar con los sentimientos más nobles más allá del fútbol, esta vez realzando un amor para la eternidad.
Noviembre 06, 2025 10:08 a. m.
 · 
Redacción D10
jf salñkddfj lñsafñsa_64028788.jpg
Cerro Porteño
Emotivo encuentro de los campeones 2015
Blas Reguera, candidato a la presidencia de Cerro Porteño, encabezó una cena de conmemoración con el plantel campeón de Cerro Porteño en el Apertura 2015.
Noviembre 06, 2025 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Bruno Valdez
Cerro Porteño
Opciones para fortalecer en la defensa
Cerro Porteño trabaja de cara al compromiso del domingo 9 de noviembre ante Sportivo Trinidense por la antepenúltima fecha del Clausura.
Noviembre 05, 2025 07:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más