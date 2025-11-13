Se mantiene en el Barrio

Para el juego se prevé una reducción en el aforo, atendiendo al compromiso comercial que asumió el Azulgrana, por lo que el sector de Novena baja sería clausurado por el montaje del evento.

De un total de 45.000 localidades bajaría a 35.000 aproximadamente, a confirmar por la entidad de barrio Obrero.

De acuerdo con consagraciones, estas se pueden dar ganando el Ciclón y que Guaraní no gane ante el General Caballero.

Cerro Porteño ya dio dos vueltas olímpicas en La Nueva Olla. La primera fue en el Clausura del 2017 y la segunda en el Apertura 2020.

El último título del Ciclón fue en el torneo Clausura del 2021, pero dicha consagración se produjo en el Rogelio Livieres de Guaraní.

CIFRA. 34 campeonatos oficiales paraguayos acumula Cerro Porteño, que va por su estrella número 35 en la historia.