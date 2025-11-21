Nacional sonríe sobre el final ante Ameliano

Nacional consiguió una victoria agónica ante Ameliano en el Arsenio Erico en el arranque de la fecha 21, el resultado fue de 2-0 con goles de Hugo Iván Valdez (88’) y el juvenil Mauricio Cabrera (90+1’).

Con este triunfo la Academia corta la racha de la V Azulada en el 2025, los anteriores tres partidos en el año fueron festejos de Ameliano.

El partido en la primera mitad no ofreció mucho. El trámite fue muy lento con pocas acciones en ofensiva.

En la complemEntaria. El equipo de la V Azulada salió con otra mentalidad. Con más empuje que buen fútbol obligó el retroceso de líneas del Tricolor. El ingreso de Cristhian Ocampos por Ezequiel González (46’) resultó favorable en el trámite para la visita. El delantero se asoció con los mediocampistas e inquietó a los defensores.

El DT Pedro Sarabia reaccionó y también introdujo un par de cambios para evitar la superioridad futbolística del rival y sobre el final el Trico aprovechó dos buenas jugadas en ofensiva para quedarse con el duelo.