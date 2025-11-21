20 nov. 2025
Torneo Clausura

Nacional sonríe sobre el final ante Ameliano

Nacional no falló de local y sobre el final encontró una victoria sobre Ameliano.

Noviembre 20, 2025 09:51 p. m.
584785178_1171258808316103_5019649813157295097_n.jpg

La Academia se hizo fuerte en su casa.

Foto: Prensa Club Nacional.

Nacional consiguió una victoria agónica ante Ameliano en el Arsenio Erico en el arranque de la fecha 21, el resultado fue de 2-0 con goles de Hugo Iván Valdez (88’) y el juvenil Mauricio Cabrera (90+1’).

Con este triunfo la Academia corta la racha de la V Azulada en el 2025, los anteriores tres partidos en el año fueron festejos de Ameliano.

El partido en la primera mitad no ofreció mucho. El trámite fue muy lento con pocas acciones en ofensiva.

En la complemEntaria. El equipo de la V Azulada salió con otra mentalidad. Con más empuje que buen fútbol obligó el retroceso de líneas del Tricolor. El ingreso de Cristhian Ocampos por Ezequiel González (46’) resultó favorable en el trámite para la visita. El delantero se asoció con los mediocampistas e inquietó a los defensores.

El DT Pedro Sarabia reaccionó y también introdujo un par de cambios para evitar la superioridad futbolística del rival y sobre el final el Trico aprovechó dos buenas jugadas en ofensiva para quedarse con el duelo.

Nacional Sportivo Ameliano Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
G5WQf_iWMAAOs_w.jpg
Torneo Clausura
Guaraní extiende su crisis y vuelve a fallarle a sus hinchas
Guaraní encadenó ante Libertad su tercera derrota de manera consecutiva y también perdió su condición de líder del torneo Clausura que ahora lo tiene a Cerro Porteño en lo más alto por un punto.
Noviembre 09, 2025 08:12 p. m.
 · 
Redacción D10
FECHA PASO A PASO D10 (1).jpg
Torneo Clausura
Guaraní vs. Libertad: Paso a paso
Guaraní recibe a Libertad desde las 18:00 en el estadio La Arboleda por la fecha 20 del torneo Clausura buscando reencontrarse con el triunfo y seguir en su lucha por el título.
Noviembre 09, 2025 04:55 p. m.
 · 
Redacción D10
FECHA PASO A PASO D10.jpg
Torneo Clausura
Trinidense vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Cerro Porteño visita a Sportivo Trinidense a las 18:00 en La Huerta por la fecha 20 del torneo Clausura en busca del triunfo que le permita mantener su condición de líder.
Noviembre 09, 2025 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20251109-WA0001.jpg
Torneo Clausura
Con dientes apretados: Duelos decisivos por el título
En simultáneo, Cerro Porteño mide a Trinidense y Guaraní choca con Libertad, de cara a la definición del Clausura desde las 18:00.
Noviembre 09, 2025 10:15 a. m.
 · 
Redacción D10
G5RHdX3XQAAbkDs.jpg
Torneo Clausura
General Caballero posterga la clasificación de Olimpia a la Sudamericana
General Caballero, con un jugador menos, le empató a Olimpia y postergó la clasificación del franjeado a la Conmebol Sudamericana 2026.
Noviembre 08, 2025 08:04 p. m.
 · 
Redacción D10
20251108_075956.jpg
Torneo Clausura
Olimpia buscará asegurar la Sudamericana
Olimpia recibe a General Caballero de JLM en busca del triunfo que le permita asegurar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana.
Noviembre 08, 2025 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más