El Ciclón, a la espera de los seleccionados

Jorge Bava, DT azulgrana, va ensayando la fórmula para el vital duelo.

Los defensores Gustavo Velázquez y Blas Riveros, piezas importantes del cuadro azulgrana, al servicio de la Selección Paraguaya, serán aguardados para ver cómo vuelven, recordando que Paraguay juega hoy (22:30) su último amistoso del año ante México en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Si todo está OK, ambos serán titulares ante el Gumarelo. En contrapartida, el delantero argentino Ignacio Aliseda, el de los goles importantes, es la gran resta que tiene Cerro Porteño para esta recta final, recordando que fue expulsado en el último partido ante Trinidense. En ofensiva estarían Iturbe, Araujo y Cecilio.