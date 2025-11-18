18 nov. 2025
Cerro Porteño

El Ciclón, a la espera de los seleccionados

Cerro Porteño continúa trabajando con miras a lo que será el crucial compromiso de este domingo desde las 18:00 ante Libertad en La Nueva Olla por la penúltima fecha del torneo Clausura 2025.

Noviembre 18, 2025 09:42 a. m. • 
Por Redacción D10
G5_3rQWWYAAdC33.jpg

Matías Pérez, defensor de Cerro Porteño.

Jorge Bava, DT azulgrana, va ensayando la fórmula para el vital duelo.

Los defensores Gustavo Velázquez y Blas Riveros, piezas importantes del cuadro azulgrana, al servicio de la Selección Paraguaya, serán aguardados para ver cómo vuelven, recordando que Paraguay juega hoy (22:30) su último amistoso del año ante México en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Si todo está OK, ambos serán titulares ante el Gumarelo. En contrapartida, el delantero argentino Ignacio Aliseda, el de los goles importantes, es la gran resta que tiene Cerro Porteño para esta recta final, recordando que fue expulsado en el último partido ante Trinidense. En ofensiva estarían Iturbe, Araujo y Cecilio.

Redacción D10
