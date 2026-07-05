Maurício tras la eliminación de Paraguay: “Morimos de pie”

Maurício fue una de las incorporaciones más recientes que tuvo la Selección Paraguaya para la Copa del Mundo. El nacido en Brasil, pero de padre paraguayo, lamentó la eliminación guaraní ante Francia por los octavos de final.

“Nosotros tenemos como identidad vencer o morir, si no podíamos ganar el partido íbamos a morir y creo que morimos de pie”, afirmó en charla con GEN. Además sostuvo que esto es el comienzo: “Tenemos mucho por pelear y siempre con la cabeza arriba”.

“Sabemos lo que representa nuestra bandera, nuestra identidad, siempre pelear, siempre ser ese equipo que va a luchar por todo, por cada pelota, entregarse en cuerpo y alma y creo que lo hicimos”, valoró.

Esta eliminación les “deja una sensación de que podíamos un poco más, pero estoy muy feliz por ser parte de esta selección, de este grupo (…) Solo decir muchas gracias por todo el apoyo”.

En el debut contra Estados Unidos, que fue derrota paraguaya por 4-1, Maurício anotó su primer tanto con la casaca albirroja. Contra Francia ingresó en el segundo tiempo mas nada pudo hacer para evitar la eliminación guaraní.