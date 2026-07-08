Robert Harrison: “La decisión la tiene Alfaro”

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, conversó este mediodía con Fútbol a lo Grande, por Radio Monumental 1080 AM, donde analizó la histórica participación de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo 2026 y dejó en claro que el proceso vivido por la Albirroja es el resultado de varios años de trabajo.

“Fue un momento de reconstrucción del fútbol paraguayo”, afirmó Harrison, quien recordó los momentos difíciles que atravesó la APF antes de volver a posicionar a Paraguay entre las principales selecciones del mundo.

“Pasamos situaciones hostiles y hoy pienso que si tenía que pasar por todo ese camino para llegar a lo que llegamos, lo aceptaría”, expresó.

El dirigente también destacó las inversiones realizadas durante su administración y aseguró que hoy se observan los frutos de ese trabajo. “Reorganizamos la casa, es algo que se tenía que hacer. Hoy se valora todo lo que hicimos en su momento en cuestión de infraestructura y mejorar nuestro fútbol. Tengo el alma en paz”, sostuvo.

El reconocimiento a los jugadores

Harrison resaltó el respaldo que recibió la selección a su regreso al país, señalando que el cariño de la afición fue un premio al esfuerzo realizado durante el Mundial.

“La gente fue a recibir a los jugadores en el aeropuerto y eso hace parte del reconocimiento que existe porque ellos dejaron el alma y el corazón en cada partido”, manifestó.

Sobre la campaña mundialista, recordó que la derrota ante Estados Unidos fue un duro golpe, aunque valoró la rápida reacción del equipo. “Fue un golpe duro ante Estados Unidos, pero nos supimos recuperar con Turquía. Ese fue un partido clave, independientemente del encuentro con Alemania, que fue histórico”, indicó.

El respaldo a Gustavo Alfaro

Uno de los principales temas de la entrevista fue el futuro del seleccionador Gustavo Alfaro. Harrison reconoció la excelente relación que mantiene con el entrenador argentino y destacó su profesionalismo. “Tuvimos mucha química con Gustavo Alfaro. Yo soy una persona muy activa, me involucro en todo, cosa que también tiene Alfaro, que no deja de lado ningún detalle”, comentó.

Además, reveló que el técnico entregó un exhaustivo informe sobre los aspectos que Paraguay debe mejorar para seguir creciendo. “Gustavo nos preparó un análisis del fútbol paraguayo que nos debe ocupar. Nosotros tenemos que buscar un mecanismo para mejorar el fútbol paraguayo; debemos mejorar las canchas, el arbitraje... es un todo”, explicó.

Harrison también recordó la convivencia durante la Copa del Mundo y aseguró que el entrenador siempre encontró respaldo de la dirigencia. “Para muchos de nosotros fue nuestro primer Mundial. La convivencia fue muy buena con los jugadores. Alfaro es así como lo ven en las conferencias; siempre cumplimos todo lo que nos pidió”, señaló.

Respecto a la continuidad del seleccionador, explicó que la decisión dependerá exclusivamente del propio entrenador. “Lo de Alfaro es un tema familiar. Él le prometió a su familia que trabajaría hasta los 60 años y eso ya pasó hace tres. El Mundial desgasta y se tomará unas semanas con la familia. La decisión la tomará él; nosotros queremos contar con él.”

Consultado sobre los amistosos previstos para septiembre, octubre y noviembre, Harrison fue contundente. “Y si acepta venir, por supuesto que va a dirigir.”

Finalmente, insistió en que la prioridad es respetar los tiempos del entrenador. “Es momento de dejarlo descansar. Cuando él crea conveniente va a comunicar su decisión. Yo quiero que él siga.”

La base para las próximas Eliminatorias

Pensando en el futuro, Harrison adelantó que la base del plantel se mantendrá para las próximas Eliminatorias Sudamericanas. “Las Eliminatorias van a comenzar el año que viene, en junio. Te puedo decir que en un alto porcentaje van a jugar estos mismos jugadores.”

Asimismo, se mostró optimista con el crecimiento de Paraguay en el ranking FIFA tras la destacada actuación mundialista. “Creo que con este Mundial vamos a subir mucho en el ranking. Calculo que vamos a terminar en el puesto 13 o 14.”

Por último, tuvo palabras de elogio para el arquero Orlando Gill, una de las grandes figuras paraguayas durante el torneo. “Yo creo que Orlando Gill ha hecho un muy buen Mundial. Esa confianza se la dio Alfaro y puedo decir que tenemos arquero para rato”, concluyó.