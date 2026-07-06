Harrison: Irregularidades en formativas serán investigadas

El presidente de la APF, Robert Harrison, habló de una inquietud planteada por varios padres de jóvenes futbolistas sobre el supuesto cobro de dinero por parte de entrenadores para otorgarles minutos de juego a determinados jugadores.

El dirigente reconoció que la entidad del fútbol paraguayo investiga casos concretos. “Te confirmo, es más, nosotros a través de nuestro Departamento de Ética tenemos tres expedientes abiertos con relación a este punto específico”, manifestó el titular de la APF.

Harrison explicó que las denuncias corresponden a las divisiones formativas de los clubes, categorías que comprenden a futbolistas desde los 13 hasta los 19 años, diferenciándolas de las escuelas de fútbol, destinadas a niños de hasta 12 años.

El dirigente incluso advirtió que el problema podría ser mayor. “Imagínense que en la Formativa hemos encontrado estos inconvenientes, imagínense lo que hay más abajo”, expresó, evidenciando la preocupación existente dentro de la institución por prácticas que atentan contra la transparencia y la formación deportiva de los jóvenes.

No obstante, también pidió cautela a los padres al momento de realizar acusaciones, recordando que no siempre la ausencia de un jugador en un partido responde a hechos irregulares. “Muchas veces uno como padre ve a su hijo mejor que todos y cree que debe jugar, pero el fútbol no siempre es así. Un entrenador puede considerar que otro chico está en mejores condiciones”, señaló.

Sin embargo, dejó en claro que existen situaciones comprobadas que derivaron en investigaciones formales. “Hoy tenemos tres denuncias comprobadas de las divisiones formativas de clubes que militan en la Asociación Paraguaya de Fútbol con este inconveniente. Nosotros vamos a combatir realmente todo eso”, afirmó.

Llamado a denunciar

Harrison instó a padres, madres, tutores y familiares de los futbolistas a denunciar cualquier irregularidad ante el Departamento de Ética de la APF.

Según explicó, el mecanismo es sencillo: ingresar al sitio web oficial de la Asociación Paraguaya de Fútbol, acceder al apartado de la Comisión de Ética y completar la denuncia correspondiente. Posteriormente se inicia una investigación, durante la cual los denunciantes podrán aportar pruebas y prestar declaración. “Necesitamos que los padres, madres, abuelos, tíos o tutores hagan la denuncia. Se actúa inmediatamente, el proceso es rápido y ágil”, sostuvo.

Un problema que golpea al fútbol de base

Las declaraciones del presidente de la APF representan uno de los reconocimientos públicos más importantes sobre la existencia de presuntas prácticas de corrupción dentro del fútbol formativo paraguayo. La confirmación de tres expedientes abiertos por el propio Departamento de Ética pone bajo la lupa el trabajo de algunos entrenadores y dirigentes vinculados al desarrollo de jóvenes talentos.

La investigación busca determinar las responsabilidades correspondientes y erradicar cualquier práctica que condicione las oportunidades deportivas de niños y adolescentes a cambio de beneficios económicos, un hecho que vulnera los principios de igualdad, mérito y formación que deben regir el fútbol de base.