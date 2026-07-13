Cumplió su promesa y devolvió casaca a Gill

La historia finalmente tiene un cierre y con final feliz. Orlando Gill, jugador de la Albirroja que hizo historia en el Mundial 2026, recuperó aquella camiseta que tuvo que vender para costear los gastos de su hija recién nacida.

Gill, siendo parte de un equipo de la liga sanlorenzana, había sido llamado a la Albirroja, pero ante la necesidad que apremiaba debió vender la casaca. Tras su participación en la Copa del Mundo y conocerse la historia, el caso recorrió el mundo, llegando a los oídos de Pedro Suárez que decidió devolver la camiseta al portero.

El encuentro se registró este domingo, aprovechando que el albirrojo se encuentra de vacaciones en el país tras su paso por la Copa del Mundo en Norteamérica.

Orlando Gill fue una de las grandes figuras del equipo comandado por Gustavo Alfaro que llegó al quinto partido, eliminando en la ronda de 16avos de final a Alemania en la tanda de los penales. Gill jugó 5 partidos y fue elegido como MVP en dos oportunidades.

Gill recibió su camiseta.