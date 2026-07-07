Matías Galarza volvió al país y fue recibido con mucho cariño

Matías Galarza ya se encuentra nuevamente en el país y, como era de esperarse, recibió una cálida bienvenida por parte de los aficionados que se acercaron hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi para saludarlo.

Apenas hizo su aparición en el sector de llegadas, el futbolista fue rodeado por hinchas de todas las edades, quienes aprovecharon la oportunidad para expresarle su admiración, solicitarle fotografías y desearle éxitos en los desafíos que tiene por delante.

Lejos de apresurar su salida, Galarza se mostró muy amable y accesible con cada una de las personas que lo aguardaban. Con una sonrisa permanente, dedicó varios minutos a compartir con los presentes, posando para las cámaras, firmando autógrafos y agradeciendo el cariño recibido.

Matías Galarza se tomará unos días de descanso para recargar energías y analizar su futuro teniendo en cuenta de que se encuentra en la lista de transferibles de River Plate de Argentina, club dueño de su pase que lo cedió últimamente al Atlanta United.