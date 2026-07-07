07 jul. 2026
Selección Paraguaya

Matías Galarza volvió al país y fue recibido con mucho cariño

Matías Galarza volvió al país y fue recibido con mucho cariño por los aficionados en el Aeropuerto Silvio Pettirossi tras su gran Mundial y a esperas de lo que será su próximo destino tras quedar en la lista de prescindibles en River Plate de Argentina.

Julio 07, 2026 10:38 a. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026

Matias Galarza, mediocampista de la Selección Paraguaya. Dean Mouhtaropoulos/Getty Images/AFP (Photo by Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

DEAN MOUHTAROPOULOS/Getty Images via AFP

Matías Galarza ya se encuentra nuevamente en el país y, como era de esperarse, recibió una cálida bienvenida por parte de los aficionados que se acercaron hasta el Aeropuerto Silvio Pettirossi para saludarlo.

Apenas hizo su aparición en el sector de llegadas, el futbolista fue rodeado por hinchas de todas las edades, quienes aprovecharon la oportunidad para expresarle su admiración, solicitarle fotografías y desearle éxitos en los desafíos que tiene por delante.

Lejos de apresurar su salida, Galarza se mostró muy amable y accesible con cada una de las personas que lo aguardaban. Con una sonrisa permanente, dedicó varios minutos a compartir con los presentes, posando para las cámaras, firmando autógrafos y agradeciendo el cariño recibido.

Matías Galarza se tomará unos días de descanso para recargar energías y analizar su futuro teniendo en cuenta de que se encuentra en la lista de transferibles de River Plate de Argentina, club dueño de su pase que lo cedió últimamente al Atlanta United.

Matías Galarza Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Alexandro Maidana.jpg
Selección Paraguaya
Emotivo recibimiento para Alexandro Maidana
El lateral izquierdo de la Selección Paraguaya, Alexandro Maidana, regresó al país luego de su participación en la Copa del Mundo 2026 y recibió un cálido reconocimiento en la Escuela Básica N.º 387 Dr. Ezequiel González Alcina, de la ciudad de Atyrá, donde dio sus primeros pasos como estudiante.
Julio 06, 2026 12:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Robert Harrison
Selección Paraguaya
Robert Harrison confirma que Paraguay disputará las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030
Aunque Paraguay ya tiene asegurada su presencia en la Copa del Mundo 2030 por ser uno de los países anfitriones, la Selección Nacional participará igualmente de las Eliminatorias Sudamericanas. Así lo confirmó el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison.
Julio 06, 2026 11:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
Selección Paraguaya
Orlando Gill revela el mensaje que recibió de Thibaut Courtois
Orlando Gill contó que el histórico arquero Thibaut Courtois lo contactó para felicitarlo luego de su destacada actuación en la Copa del Mundo 2026. Además, habló de su meteórico crecimiento, los penales atajados, el respaldo de Gustavo Alfaro y Justo Villar, y las ofertas que empiezan a llegar desde el exterior.
Julio 06, 2026 10:49 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Selección Paraguaya
Juan José Cáceres: “Vamos a volver más fuertes”
Tras la eliminación de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo 2026, el defensor Juan José Cáceres rompió el silencio con un sentido mensaje dirigido a la afición, en el que destacó la entrega del plantel y dejó un mensaje esperanzador de cara al futuro.
Julio 06, 2026 10:10 a. m.
 · 
Redacción D10
20260706_081822.jpg
Selección Paraguaya
Así fue el recibimiento a la Albirroja
La Selección Paraguaya retornó al país luego de disputar la Copa del Mundo 2026 donde dejó buenos recuerdos al eliminar a Alemania y caer de pie ante Francia.
Julio 06, 2026 08:27 a. m.
 · 
Redacción D10
descarga.webp
Selección Paraguaya
La Albirroja volvió con el orgullo de todo un país
La Albirroja volvió a casa después de una campaña inolvidable en el Mundial y encontró el mejor premio: el cariño de su gente.
Julio 06, 2026 06:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más