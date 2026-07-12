12 jul 2026
Selección Paraguaya

Mundial de exportación

Galarza y Gill aprovecharon el Mundial para despertar el interés de equipos del fútbol europeo.

Julio 12, 2026 09:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Magistral. Orlando Gill se lució en la tanda frente a Alemania.

Foto: AFP

El Mundial de Paraguay no solo dejó una actuación histórica y una selección fortalecida de cara al futuro. También abrió las puertas de Europa para varios de sus futbolistas, especialmente para Orlando Gill y Matías Galarza, dos de las grandes revelaciones en la cita ecuménica.

Las destacadas actuaciones de ambos despertaron el interés de importantes clubes del Viejo Continente, confirmando que el torneo fue una verdadera vidriera para el talento paraguayo.

En el caso de Gill, el arquero terminó consolidándose como una de las grandes figuras del equipo dirigido por Gustavo Alfaro. Su seguridad bajo los tres palos, personalidad y capacidad para responder en los momentos de máxima presión llamaron la atención de varios equipos europeos.

El momento que marcó un antes y un después fue el inolvidable duelo frente a Alemania en los octavos de final. Allí, Gill se vistió de héroe al contener dos penales en la definición desde los doce pasos, una actuación que dio la vuelta al mundo.

Incluso en la ajustada eliminación frente a Francia, el arquero volvió a responder con intervenciones determinantes que mantuvieron con vida a Paraguay hasta el final.

Su rendimiento no pasó desapercibido. Mario Jara, representante del futbolista, confirmó en conversación con Fútbol a lo Grande que clubes europeos, entre ellos el Manchester United de Inglaterra, siguen de cerca la situación del arquero de San Lorenzo de Almagro.

Si Gill fue garantía desde el arco, Matías Galarza se convirtió en uno de los motores del mediocampo paraguayo. Con despliegue, intensidad, recuperación y una gran calidad técnica, el volante fue una pieza indispensable en el funcionamiento del equipo.

El gran rendimiento también tuvo su recompensa fuera de la cancha. Regis Marques, representante del futbolista, reveló en la 1080 AM que existe un fuerte interés desde el fútbol italiano, donde varios clubes siguen atentamente la situación del volante paraguayo.

Tanto Gill como Galarza representan el presente y, sobre todo, el futuro de la Albirroja. Son jóvenes y fueron fundamentales para que Paraguay volviera a instalarse entre las selecciones protagonistas del Mundial.

CIFRA. 10 millones de dólares es la cláusula de contrato que tiene el arquero Orlando Gill en San Lorenzo de Almagro.

Copa del mundo Selección Paraguaya Orlando Gill Matías Galarza
Redacción D10
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