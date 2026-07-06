Harrison defiende el estilo sudamericano

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, salió al paso de las críticas surgidas desde Europa por el estilo de juego de Paraguay durante el Mundial 2026 y reivindicó la identidad del fútbol sudamericano, al tiempo de hacer un balance de la gestión de la matriz del fútbol paraguayo y del regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo.

Tras la ajustada derrota por 1-0 frente a Selección de fútbol de Francia en los octavos de final, Harrison rechazó los cuestionamientos de quienes calificaron el planteamiento paraguayo como un juego excesivamente físico o “sucio”. “El fútbol sudamericano es la base del fútbol mundial. Los mejores jugadores del mundo son sudamericanos y nosotros le proveemos a Europa la mayor cantidad de futbolistas para sus clubes”, afirmó.

El titular de la APF explicó que el planteamiento utilizado ante Francia respondió a una estrategia acorde con las fortalezas del equipo paraguayo y al potencial ofensivo del rival.

“Nuestro partido contra Francia fue un partido estratégico, táctico. Jugamos con nuestras armas, y nuestras mejores armas son saber defendernos. Somos, junto con Uruguay, de las selecciones que practican ese sistema táctico para frenar la fortaleza ofensiva de equipos como Francia”, expresó en Radio Monumental 1080 AM.

Harrison destacó que el combinado francés cuenta con algunos de los mejores futbolistas del planeta y que Paraguay logró neutralizar gran parte de su poderío.

“Francia hoy, si no es la mejor selección del mundo, es una de las mejores. Todos sus jugadores son figuras en las grandes ligas. Nosotros también tenemos que defendernos y creo que lo hicimos muy bien. Si no era por el penal, prácticamente no tuvimos mayores sobresaltos”, sostuvo.

Finalmente, Harrison llamó a mantener el equilibrio en el análisis del presente de la selección paraguaya."Hoy, después de 16 años, volvemos a un Mundial y parece que todo es color de rosa, pero tampoco es así. Ni cuando no clasificábamos éramos los peores, ni ahora que clasificamos somos los mejores”, concluyó.