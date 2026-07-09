Gabril Ávalos, con sensaciones increíbles

El delantero de la Selección Paraguaya, Gabriel Ávalos, realizó un balance de la histórica participación de la Albirroja en la Copa del Mundo 2026 y reconoció que, pese al orgullo por lo conseguido, la eliminación dejó un profundo dolor en el plantel.

En una entrevista concedida al programa Fútbol a lo Grande, el atacante destacó la experiencia de disputar su primer Mundial y el compromiso que mostró el equipo durante toda la competencia. “La sensación de jugar un Mundial fue increíble”, expresó Ávalos en la 1080 AM.

Aseguró además que Paraguay luchó hasta el final con el objetivo de seguir avanzando en el certamen y remarcó la entrega del grupo, especialmente en el compromiso frente a Francia. “Teníamos todas las ganas de seguir en el Mundial, en cada partido dimos el 100% y eso se notó ante Francia”, manifestó.

El delantero que milita en Independiente de Avellaneda admitió que la despedida del torneo todavía genera tristeza dentro del plantel, aunque valoró la experiencia vivida en la máxima cita del fútbol: “Quedamos dolidos por la eliminación en el Mundial, la sensación de jugar un Mundial fue excelente”.

Finalmente, Ávalos señaló que aprovechará unos días de descanso antes de reincorporarse a su club, donde tiene contrato vigente, y aseguró que no está pendiente de las versiones sobre el mercado de pases.