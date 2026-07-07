Harrison a Alfaro: “Preparate para el segundo round”

La continuidad de Gustavo Alfaro al frente de la Selección Paraguaya estaría encaminada. Este martes, Enrique Sánchez, directivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol, dio más detalles de lo que puede ocurrir con el entrenador.

“Al término del partido, en el vestuario, el presidente después de los agradecimiento y felicitaciones, en una charla muy sincera le dijo profe ‘preparate para el segundo round’. Lo dijo de nuevo aquí”, confesó.

Enrique Sánchez, en declaraciones para el programa Fútbol a lo Grande, reconoció que la continuidad de Gustavo Alfaro “es la idea de todos, es la idea del presidente. Después de esto, el profe se tome un par de semanas”.

“Creo que ese es el camino. Es lo que todos nosotros queremos. El presidente se lo dijo claramente”, añadió. “Son claras las intenciones del presidente Robert Harrison (…) El profe se va a tomar su tiempo. Es lógico, normal, nadie quiere hablar de eso apenas termine”, explicó.

Amistosos de Paraguay en fecha FIFA

Con relación a los juegos por las fechas FIFA en septiembre y octubre, Enrique Sánchez comentó que “hay algún que otro acuerdo probablemente. Durante este Mundial se habló con algunos equipos latinoamericanos, pero no me quiero adelantar. Es una conversación del presidente con el profe”.

“Se buscaran amistosos tanto de local como de visitante”, dijo. También aclaró que Paraguay participará de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2030. “Más allá de que el 2030 sea una realidad, las Eliminatorias van a empezar y van a ser fuertes, más allá de que nosotros estemos ya listos para jugar ese Mundial con un partido aquí”, soltó.

Además podría haber chances de hacer más de un encuentro en el país durante ese Mundial. Mencionó que Robert Harrison y Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, “hablaron de esa posibilidad. Desconozco los resultados, pero se está analizando”.