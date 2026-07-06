Mundial 2026: Paraguay recibió más de USD 16 millones

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, realizó un detallado balance económico de la participación de la Selección Paraguaya en el Mundial 2026 y aseguró que, si bien la Albirroja recibió más de 16 millones de dólares en premios por su desempeño deportivo, el certamen representó uno de los mayores desafíos financieros para la institución debido a los elevados costos de organización y logística.

Harrison calificó la Copa del Mundo disputada por Paraguay en Estados Unidos como “un Mundial extremadamente caro”, explicando que los altos precios se reflejaron desde el inicio de la competencia. “Fue un Mundial extremadamente caro. La entrada del primer partido costaba 3.000 dólares y, aun así, los paraguayos estuvieron presentes apoyando a la selección”, expresó.

Más de USD 16 millones en premios

El titular de la APF detalló que Paraguay recibió inicialmente 10 millones de dólares por lograr la clasificación al Mundial. A esa cifra se sumaron 2 millones por avanzar a la siguiente ronda y otros 4 millones por alcanzar una nueva instancia del torneo, totalizando 16 millones de dólares en premios deportivos.

Además, la FIFA destinó cerca de 1,5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación de la selección antes de la competencia.

Harrison aclaró que una parte importante de los ingresos obtenidos se destinó al pago de premios para futbolistas, cuerpo técnico y el resto del staff que acompañó a la delegación durante el certamen.

Las inversiones que realizó la APF

Aunque confirmó que los ingresos alcanzaron para cubrir los costos de la participación mundialista, Harrison explicó que la APF ya había realizado una fuerte inversión previa para mejorar la infraestructura del fútbol paraguayo.

Entre las principales obras destacó la construcción del nuevo hotel de la selección nacional dentro del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARDE), un proyecto que demandó alrededor de 5 millones de dólares incluyendo las distintas remodelaciones ejecutadas en el complejo.

A ello se sumó la instalación de una moderna cancha híbrida, cuya construcción requirió una inversión cercana a los 700.000 o 750.000 dólares, contemplando tanto la preparación del terreno como la maquinaria especializada importada desde Italia.

Según explicó, todas estas mejoras fueron realizadas con el objetivo de ofrecer mejores condiciones de preparación a los futbolistas antes de afrontar la máxima cita del fútbol mundial.

Una logística mucho más costosa

El presidente de la APF también explicó que la logística incrementó considerablemente el presupuesto de la delegación paraguaya.

Si bien la FIFA cubre los gastos de hasta 50 integrantes por selección, Paraguay viajó con una delegación compuesta por aproximadamente 72 personas, por lo que la diferencia debió ser asumida íntegramente por la Asociación Paraguaya de Fútbol. “Es un Mundial caro. Al hacerse en Estados Unidos, los costos son mucho mayores”, sostuvo.

Un Mundial récord para la FIFA

Finalmente, Harrison destacó que la Copa del Mundo 2026 marcará un nuevo récord de ingresos para la FIFA.

Según indicó, el organismo rector del fútbol mundial proyecta una recaudación cercana a los 14.000 millones de dólares, prácticamente el doble de lo obtenido durante el Mundial de Qatar 2022.

El dirigente señaló que parte de esos recursos posteriormente regresan a las 211 asociaciones miembro mediante programas de desarrollo y distintos proyectos de infraestructura, fortaleciendo el crecimiento del fútbol a nivel global.