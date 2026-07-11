11 jul 2026
Selección Paraguaya

Paraguay sube al podio del Mundial Unificado

La Selección Paraguaya de Fútbol Unificado consiguió este sábado finalizar en el podio en el Mundial que se disputa en Francia.

Julio 11, 2026 11:21 a. m. • 
Por Redacción D10
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La Albirroja terminó subiendo al podio en el Mundial.

El equipo paraguayo venía de caer frente a Libia en la semifinal y volvía a cruzarse con Israel en duelo por el tercer lugar de la competencia.

En la fase inicial, la Albirroja se había impuesto por 3-4 al conjunto israelita y en este lance volvió a darse un resultado favorable por el marcador de 2-1, alcanzando el podio de la Copa Mundial de Olimpiadas Especiales que se disputa en París 2026.

“Un logro histórico para nuestros atletas y para todo Paraguay”, destacó la cuenta oficial de Olimpiadas Especiales Paraguay en un posteo realizado en la Plataforma X.

Olimpiadas Especiales Selección Paraguaya
Redacción D10
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