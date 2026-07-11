Paraguay sube al podio del Mundial Unificado

El equipo paraguayo venía de caer frente a Libia en la semifinal y volvía a cruzarse con Israel en duelo por el tercer lugar de la competencia.

En la fase inicial, la Albirroja se había impuesto por 3-4 al conjunto israelita y en este lance volvió a darse un resultado favorable por el marcador de 2-1, alcanzando el podio de la Copa Mundial de Olimpiadas Especiales que se disputa en París 2026.

“Un logro histórico para nuestros atletas y para todo Paraguay”, destacó la cuenta oficial de Olimpiadas Especiales Paraguay en un posteo realizado en la Plataforma X.