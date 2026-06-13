Maurício: “Seguimos muy vivos y vamos a luchar hasta el final”

“Vamos todos unidos, porque seguimos muy vivos y vamos a luchar hasta el final”, publicó en la red social Instagram el jugador del Palmeiras brasileño, quien fue el autor del único gol de Paraguay en el partido del viernes con el que arrancó la cita mundialista en suelo estadounidense.

Magalhaes subrayó que a Paraguay todavía le quedan dos partidos por disputar en el grupo D, ante Turquía y Australia, y confió que el equipo tiene “todas las condiciones para ganarlos”.

Además, indicó que siente una “alegría indescriptible” por haber convertido el único tanto a favor de su selección, que además quedó en la historia como el primero anotado por un jugador naturalizado paraguayo en un Mundial.

No obstante, el centrocampista hubiera elegido cambiar ese gol por una victoria de la Albirroja, según dijo.

Estados Unidos se impuso con autoridad el viernes por 4-1 a Paraguay en su debut en el Mundial, un resultado que sitúa al equipo del argentino Mauricio Pochettino en el primer lugar del grupo D.

Para recuperar la esperanza de avanzar a la siguiente fase, la Albirroja deberá conseguir un buen resultado en su segunda presentación ante Turquía el día 19, para así llegar con fuerza a su cierre de fase de grupos ante Australia el 25.

Paraguay retornó a una Copa del Mundo 16 años después de la eliminación en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 frente a España (0-1).