13 jun. 2026
Selección Paraguaya

Maurício: “Seguimos muy vivos y vamos a luchar hasta el final”

El centrocampista brasileño de ascendencia paraguaya Mauricio Magalhaes afirmó este sábado que la Albirroja sigue en pie y que van a “luchar hasta el final”, luego de que Estados Unidos goleó por 4-1 al equipo del argentino Gustavo Alfaro en el debut del Mundial.

Junio 13, 2026 06:02 p. m. • 
Por Redacción D10
Maurício

Maurício hizo el solitario gol de la Albirroja en la caída ante Estados Unidos.

Foto: Gentileza - Maurício

“Vamos todos unidos, porque seguimos muy vivos y vamos a luchar hasta el final”, publicó en la red social Instagram el jugador del Palmeiras brasileño, quien fue el autor del único gol de Paraguay en el partido del viernes con el que arrancó la cita mundialista en suelo estadounidense.

Magalhaes subrayó que a Paraguay todavía le quedan dos partidos por disputar en el grupo D, ante Turquía y Australia, y confió que el equipo tiene “todas las condiciones para ganarlos”.

Además, indicó que siente una “alegría indescriptible” por haber convertido el único tanto a favor de su selección, que además quedó en la historia como el primero anotado por un jugador naturalizado paraguayo en un Mundial.

No obstante, el centrocampista hubiera elegido cambiar ese gol por una victoria de la Albirroja, según dijo.

Estados Unidos se impuso con autoridad el viernes por 4-1 a Paraguay en su debut en el Mundial, un resultado que sitúa al equipo del argentino Mauricio Pochettino en el primer lugar del grupo D.

Para recuperar la esperanza de avanzar a la siguiente fase, la Albirroja deberá conseguir un buen resultado en su segunda presentación ante Turquía el día 19, para así llegar con fuerza a su cierre de fase de grupos ante Australia el 25.

Paraguay retornó a una Copa del Mundo 16 años después de la eliminación en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 frente a España (0-1).

Mundial FIFA 2026 Maurício Magalhães Selección Paraguaya Albirroja Paraguay
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Estados Unidos Paraguay
Selección Paraguaya
Paraguay está siendo goleado
Estados Unidos está destrozando a Paraguay tras los primeros 45 minutos. El conjunto albirrojo, que arrancó bien, cayó notablemente después del primer tanto local.
Junio 12, 2026 11:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Hinchas Paraguay
Selección Paraguaya
Aficionados de Paraguay sueñan en grande
Los aficionados de Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, y los de Paraguay ponen en marcha su ilusión a las afueras del Estadio de Los Ángeles, unidos por la misma contagiosa esperanza de regalarle a su gente una victoria en el partido inaugural del Grupo D.
Junio 12, 2026 09:13 p. m.
 · 
Redacción D10
55312997698_cb41b0c3be_k.jpg
Selección Paraguaya
¡El onceno mundialista de Paraguay!
La Selección Paraguaya debuta este viernes frente a Estados Unidos en la Copa del Mundo y el entrenador Gustavo Alfaro ya definió el equipo.
Junio 12, 2026 08:42 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-12 at 17.24.51.jpeg
Selección Paraguaya
El centro asunceno se tiñe de albirrojo
El casco histórico de Asunción se empezó a colmar de gente que ya se alista para vivir el debut de Paraguay en la Copa del Mundo 2026.
Junio 12, 2026 06:02 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-06-12 at 16.03.38.jpeg
Selección Paraguaya
Así se vive la previa del debut de Paraguay en Los Ángeles
La Casa Albirroja es el fan fest de los paraguayos que se encuentran en Los Ángeles haciendo la previa del debut de Paraguay en la Copa del Mundo.
Junio 12, 2026 05:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026
Selección Paraguaya
Hasta las lágrimas: La emoción de Diego Gómez
VIDEO. Diego Gómez resumió lo que siente el país en estos momentos, emocionado hasta las lágrimas en la conferencia de prensa previo al juego con Estados Unidos.
Junio 12, 2026 08:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más