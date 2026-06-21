21 jun. 2026
Selección Paraguaya

La Albirroja volvió a los trabajos

Luego del gran triunfo ante Turquía, la Selección Paraguaya retornó a las tareas pensando en el juego por la clasificación ante Australia.

Junio 21, 2026 09:43 a. m. • 
Por Redacción D10
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La Selección Paraguaya regresó a los trabajos.

@Albirroja

La Selección Paraguaya regresó este sábado a los entrenamientos en el Spartan Soccer Complex, luego de la valiosa victoria conseguida frente a Turquía por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con el ánimo fortalecido por el resultado obtenido, el plantel ya comenzó a enfocar sus energías en el compromiso frente a Australia, previsto para el próximo jueves en el San Francisco Bay Area Stadium.

Actividad para los que sumaron menos minutos

La movilización estuvo destinada a los futbolistas que no tuvieron participación en el encuentro ante Turquía y a aquellos que sumaron algunos minutos durante el compromiso.

Bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro, los jugadores realizaron un circuito funcional en el gimnasio, circulación de pases, trabajo intermitente y ejercicios de fútbol en espacios reducidos.

Recuperación y preparación

Por su parte, los futbolistas que tuvieron mayor carga de minutos en la victoria frente al conjunto turco cumplieron tareas regenerativas en el hotel de concentración de la delegación paraguaya en San José.

De esta manera, el cuerpo técnico continúa administrando las cargas de trabajo y preparando al plantel para llegar en óptimas condiciones al siguiente compromiso de la competencia.

Lo que viene

La próxima movilización está prevista para este domingo a las 09:30 (hora local), nuevamente en el Spartan Soccer Complex.

Los primeros 15 minutos del entrenamiento estarán abiertos a los medios de comunicación acreditados para la cobertura de las actividades de la Selección Paraguaya.

Fuente: APF

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Redacción D10
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