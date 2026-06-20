20 jun. 2026
Selección Paraguaya

Los memes del árbitro que pitó Paraguay ante Turquía

La labor arbitral del salvadoreño Iván Barton, que dirigió el partido de Paraguay ante Turquía, generó una ola de memes en las redes sociales.

Junio 20, 2026 11:39 a. m. • 
Por Redacción D10
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El árbitro Iván Barton es candidato al Judas Kai 2026.

Miguel Almirón sufrió una insólita expulsión ante Turquía por taparse la boca para decirle algo al futbolista turco Muldur que se sabía al pie de la letra el nuevo reglamento de la FIFA y le protestó de inmediato al árbitro salvadoreño Iván Barton que tuvo que sacarle la tarjeta roja al 10 de Paraguay.

Esta expulsión de Miggy desató una ola de críticas pero también memes tienen como foco principal al futbolista de la Albirroja y al propio árbitro salvadoreño que fue muy cuestionado por su labor.

No solo eso, también las decisiones arbitrales del colegiado Iván Barton hicieron una catarata de memes hacia el árbitro que enojó a toda la parcialidad albirroja.

Miguel Almirón Albirroja Selección Paraguaya
Redacción D10
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