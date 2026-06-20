Los memes del árbitro que pitó Paraguay ante Turquía

Miguel Almirón sufrió una insólita expulsión ante Turquía por taparse la boca para decirle algo al futbolista turco Muldur que se sabía al pie de la letra el nuevo reglamento de la FIFA y le protestó de inmediato al árbitro salvadoreño Iván Barton que tuvo que sacarle la tarjeta roja al 10 de Paraguay.

Esta expulsión de Miggy desató una ola de críticas pero también memes tienen como foco principal al futbolista de la Albirroja y al propio árbitro salvadoreño que fue muy cuestionado por su labor.

No solo eso, también las decisiones arbitrales del colegiado Iván Barton hicieron una catarata de memes hacia el árbitro que enojó a toda la parcialidad albirroja.

Directo al Judas Kai pic.twitter.com/DSWcmXpK1y — BrunoLedesma (@brunoledesmab) June 20, 2026

El árbitro ladron después de agregar 20 minutos y que no empate Turquía pic.twitter.com/vfNVO51geK — Pollismo (@PollismoPostin) June 20, 2026

Yo si era Almiron le hacia esto al arbitro. pic.twitter.com/C9fQqnVagj — Carlos Figueredo (@Carsperi) June 20, 2026

Paraguay respira



El arbitro: pic.twitter.com/JMHL3KPbyz — Carlos Figueredo (@Carsperi) June 20, 2026

*Se le complica el partido a Turquía*



El árbitro: pic.twitter.com/LzRpBFLx06 — Perro Albirrojo 🇵🇾 (@PerroCerrista) June 20, 2026

el árbitro en cualquier momento para Turquía: pic.twitter.com/rB6Kbb0GRz — Mati 🇻🇦🇵🇾 (@Matikceres16) June 20, 2026