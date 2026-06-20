Matías Galarza: “Se demostró la raza guaraní”

“Esta victoria es de todos, hoy se demostró la raza guaraní”, señaló el volante natural de Asunción, que esta noche disputó los 91 minutos sobre el césped del Estadio de la Bahía de San Francisco.

“Es un orgullo, espero que en Paraguay estén contentos”, añadió.

Galarza anotó el único gol del partido a los 2 minutos, con un remate rasante y esquinado desde unos 25 metros que dejó sin opciones al guardameta Ugurcan Cakir.

Al filo del descanso, la Albirroja se quedó con 10 jugadores después de que Miguel Almirón se convirtiera en el primer jugador en ver la tarjeta roja bajo la llamada “ley Prestianni”, que prohíbe a los jugadores taparse la boca antes de dirigirse al rival.

“Dios quiso que se dé así, con un jugador menos, y hoy fuimos Paraguay más que nunca”, prosiguió Galarza.

Con el resultado, Paraguay quedó en la tercera posición de la zona con 3 puntos y volvió a meterse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

El día 25, los dirigidos por Gustavo Alfaro se verán las caras con Australia por un billete a los dieciseisavos, mientras que los turcos, ya sin opciones matemáticas de avanzar, harán lo propio ante Estados Unidos, el líder de la zona. EFE