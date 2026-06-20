Miguel Almirón sufre la “Ley Prestianni”

Durante el tiempo agregado del partido que Paraguay está venciendo a Turquía con el golazo de Matías Galarza, se vivió por primera vez en una Copa del Mundo la aplicación de lo que se conoció como la “Ley Prestianni”.

Miguel Almirón vio la roja por taparse la boca para dirigirse a Mert Müldür, jugador del seleccionado turco, y el árbitro Iván Bartón, tras revisar la acción en el VAR, decidió expulsar al futbolista de la Albirroja.

NUEVA REGLA. Miggy Almirón se tapó la boca para decirle algo a Muldur, el VAR revisó la acción y el 10 de Paraguay fue EXPULSADO sobre el final del primer tiempo.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/CgR76yXRoh — SportsCenter (@SC_ESPN) June 20, 2026

La “Ley Prestianni” había surgido tras lo ocurrido con el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, y el brasileño del Real Madrid, Vinícius. En aquella ocasión, el atacante del elenco español denunció que sufrió racismo por parte de su colega.

Tras ese hecho, la IFAB y la FIFA aprobaron por unanimidad castigar con tarjeta roja directa a los futbolistas que se tapen la boca mientras discuten con sus rivales o el árbitro.