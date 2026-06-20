20 jun. 2026
Selección Paraguaya

Miguel Almirón sufre la “Ley Prestianni”

Miguel Almirón fue expulsado del partido ante Turquía por taparse la boca mientras charlaba con un rival; el árbitro fue al VAR y decidió aplicar la “Ley Prestianni”.

Junio 20, 2026 12:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Miguel Almirón

Miguel Almirón se marcha entre lágrimas de la cancha.

Foto: AFP

Durante el tiempo agregado del partido que Paraguay está venciendo a Turquía con el golazo de Matías Galarza, se vivió por primera vez en una Copa del Mundo la aplicación de lo que se conoció como la “Ley Prestianni”.

Miguel Almirón vio la roja por taparse la boca para dirigirse a Mert Müldür, jugador del seleccionado turco, y el árbitro Iván Bartón, tras revisar la acción en el VAR, decidió expulsar al futbolista de la Albirroja.

La “Ley Prestianni” había surgido tras lo ocurrido con el argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, y el brasileño del Real Madrid, Vinícius. En aquella ocasión, el atacante del elenco español denunció que sufrió racismo por parte de su colega.

Tras ese hecho, la IFAB y la FIFA aprobaron por unanimidad castigar con tarjeta roja directa a los futbolistas que se tapen la boca mientras discuten con sus rivales o el árbitro.

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Redacción D10
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