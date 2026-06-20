¡Es la garra guaraní!: Paraguay sufre, pero mete un triunfazo en el Mundial

Volver a creer, la misión de Paraguay en su segunda presentación en la Copa del Mundo 2026 y ante una selección de Turquía que también cayó en el debut.

La Albirroja no pudo arrancar mejor. Segundos después de cumplirse el primer minuto, Paraguay recuperó un balón en zona de ataque y Julio Enciso asistió a Matías Galarza quien sacó un zurdazo para que la afición guaraní festejara con todo el 0-1.

Si en la previa se esperaba que Turquía controle la pelota, el gol tempranero favoreció esa idea. Paraguay retrocedió e intentó salir con velocidad para dañar de contragolpe. El cuadro rival no supo bloquear la línea defensiva paraguaya.

A los 35’, el travesaño y el poste salvaron a Paraguay en una misma jugada y dos minutos después, Uğurcan Çakır desvió un bombazo de Juan Cáceres.

De a poco, el árbitro Iván Bartón fue tomando protagonismo con decisiones que favorecieron a los turcos: desde tiros de esquinas por supuesta demora del portero Orlando Gill a expulsar a Miguel Almirón por taparse la boca para dirigirse a un rival.

La roja enseñada al zurdo paraguayo, en tiempo de adición, fue la primera en una Copa del Mundo por esta nueva normativa conocida como “Ley Prestianni”.

Con 10 en cancha, el complemento se hizo eterno para la Albirroja. Orlando Gill comenzó a ser exigido y la parada más complicada fue a los 59’, cuando un remate a portería se desvió en Omar Alderete, pero la pierna salvadora del guardameta mantuvo el 0-1.

Turquía monopolizó el balón y Paraguay defendió en su campo, a pocos metros del área grande. Orlando Gill volvió a ser protagonista con un par de atajadas determinantes que permitieron sumar a la Albirroja sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo 2026.

La Albirroja sufrió, pero dejó la piel, el corazón y todo lo que pudo para volver a ganar en un Mundial y seguir con chances clasificatorias.