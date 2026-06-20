El enojo de la Joya Julio Enciso

Julio Enciso no se guardó nada luego del gran triunfo de Paraguay ante Turquía por 1-0 en la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo.

La Joya se refirió a todos los inconvenientes que se registraron por medio de supuestas informaciones de la prensa que pusieron en duda primero su participación en la Copa del Mundo y posteriormente el último incidente donde difamaron a Matías Galarza diciendo que estaba deprimido por no seguir en River Plate.

En zona mixta, Julio Enciso disparó con munición gruesa. “Se habló bastante en la semana; se bajaron del barco y dolió por una derrota, pero el fútbol es así”, arrancó diciendo.

La Joya destacó la mentalidad de Matías Galarza luego de lo que había dicho el comunicador Daniel Maciel refiriéndose a un supuesto bajón anímico del mediocampista tras conocerse que quedaría fuera de River Plate. “Destaco la mentalidad del grupo que se llegó a mostrar en la victoria. Quiero felicitarle a Mati por la barbaridad que se dijo de él y decirle a toda la gente que crea en nosotros”, indicó.

También criticó a la prensa que habló de su lesión ante Nicaragua e hizo un pedido especial. “Se dijeron muchas cosas que no fueron verdades. Y decirle a la prensa que, por favor, tiren buena onda, estiren todos juntos”, sentenció.