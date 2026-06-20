20 jun. 2026
Selección Paraguaya

Imperial trabajo defensivo de Gustavo Gómez

Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya, se mandó una fanática labor defensiva en la victoria ante Turquía.

Junio 20, 2026 03:28 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Gómez, capitán de la Selección Paraguaya.

@Albirroja

Paraguay superó por 1-0 a Turquía en un partidazo de todo el equipo de Gustavo Alfaro, entre ellos el del capitán Gustavo Gómez.

El defensor albirrojo fue literalmente una muralla con impecables intervenciones en la zona defensiva tanto por abajo como por arriba.

Gómez fue uno de los tantos puntos altos de la Selección Paraguaya que tuvo que redoblar esfuerzos por la expulsión de Miguel Almirón al cierre de la primera parte.

Paraguay sumó sus primeros tres puntos en la Copa del Mundo y ante Australia el próximo jueves 25 de junio a las 23:09 buscará su pasaporte a los dieciseisavos de final del certamen.

Gustavo Gómez Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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