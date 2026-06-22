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21 jun. 2026
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Copa Mundial
Nueva Zelanda vs. Egipto: Paso a paso
Nueva Zelanda y Egipto se medirán desde las 22:00 por la Copa del Mundo.
Junio 21, 2026 09:15 p. m. •
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Redacción D10
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Nueva Zelanda y Egipto chocarán en la Copa del Mundo.
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Nueva Zelanda
Egipto
Copa del mundo
Redacción D10
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