21 jun. 2026
Copa Mundial

Nueva Zelanda vs. Egipto: Paso a paso

Nueva Zelanda y Egipto se medirán desde las 22:00 por la Copa del Mundo.

Junio 21, 2026 09:15 p. m. • 
Por Redacción D10
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Nueva Zelanda y Egipto chocarán en la Copa del Mundo.

Nueva Zelanda Egipto Copa del mundo
Redacción D10
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