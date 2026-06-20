20 jun. 2026
Selección Paraguaya

Lo que le dijo Gustavo Alfaro a Miguel Almirón

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, se refirió a la expulsión de Miguel Almirón por el nuevo reglamento y lo que le dijo en el vestuario.

Junio 20, 2026 10:51 a. m. • 
Por Redacción D10
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Miguel Almirón sufrió la primera expulsión de un jugador por taparse la boca para hablar.

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, se refirió en conferencia de prensa a lo que fue la expulsión de Miguel Almirón por taparse la boca para hablar, una nueva sanción que se impone desde esta Copa del Mundo.

El estratega de la Selección Paraguaya habló de lo que fue la expulsión de Miggy. “Lo primero que le dije cuando entró al vestuario es: ‘cambiá la cara, que ganamos. Mirá que ganamos, no sientas culpa de nada”, comenzó diciendo. “En la previa fue uno de los que más arengó, que habló del pasado, del compromiso”, añadió.

Alfaro reconoció que Almirón pidió disculpas en el vestuario. “El primero que me pidió el favor fue Miguel, para pedirle disculpas a los compañeros del error que había cometido y de la situación delicada en la que los había puesto”, reveló.

Alfaro salió a respaldar a Miggy tras el error. “Si yo quiero destacarle algo a Miguel es su nivel de compromiso y el sentimiento que tiene por la camiseta de Paraguay. Él sentía que, en algún punto, a un jugador de experiencia como él esas cosas no le pueden pasar, pero pasó”, indicó.

Por último reveló lo que le dijo a Miguel Almirón por su expulsión. “Le dije que le hubiese dicho de todo en guaraní, ¿quién va a entender? Es como que me digan algo a mí en turco”, sentenció entre risas.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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