21 jun. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro critica la pausa de hidratación

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, criticó la pausa de hidratación en la Copa del Mundo diciendo que se trata de una pausa netamente publicitaria.

Junio 21, 2026 07:32 p. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya.

@Albirroja

Gustavo Alfaro conversó este domingo con los medios paraguayos que estuvieron en la práctica de la Albirroja y uno de los temas abordados fue la pausa de hidratación que se implementa en la Copa del Mundo.

Alfaro improvisó una charla con los medios paraguayos y se refirió a esta pausa. “No la veo bien, es una pausa publicitaria. Son tres minutos. Nosotros queríamos volver a jugar ante Turquía, y eso que estábamos con uno menos, y nos decían que esperemos. Vamos a jugar, viejo”, criticó.

Siguiendo con su descargo, Alfaro manifestó que coincide en este pensamiento con su colega de Uruguay, Marcelo Bielsa. “Coincido con Bielsa en ese aspecto, son cuatro tiempos. Se desvirtúa todo un poco, la continuidad, los momentos... Con un minuto te alcanza. Con tres, ya te das cuenta que son pausas publicitarias. Yo acepto las reglas, pero es otro deporte”, profundizó.

La Selección Paraguaya vuelve a entrar en acción este jueves 25 de junio a las 23:00 enfrentando a Australia buscando su clasificación a dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Albirroja
Redacción D10
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