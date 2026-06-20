Gustavo Alfaro: “Cuando a Paraguay lo dan por muerto es cuando más miedo hay que tenerle”

“De lo que no tenía duda era de la actitud de los jugadores para afrontar el partido (...) fueron con determinación y un coraje tremendo”, indicó en una rueda de prensa posterior al juego ofrecida en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en Santa Clara.

Si bien se trataba de un partido que se les hizo muy cuesta arriba y del que “no había mañana” ni para el rival ni para el propio equipo, puesto que el derrotado quedaba eliminado del Mundial, Alfaro resaltó la semana tan complicada de los jugadores para imponerse por la mínima hoy ante los turcos.

También quiso mostrar su apoyo a Miguel Almirón ante la expulsión tras taparse la boca para hablarle al rival. “Fue un acto reflejo, a veces pasa en el fragor de la lucha y las discusiones”, argumentó.

El técnico dijo que Almirón se sintió dolido por lo sucedido, dada su vasta experiencia en el campo.

“No tengo ni idea de la sanción, ojalá le den lo menos posible, y no sea ejemplificadora. Que se entienda el contexto del partido”, agregó.

El técnico cree que con una amarilla “hubiese sido suficiente” y consideró que hay ciertos aspectos “que se penan con rigor excesivo”. “El temor que tengo es que el fútbol pierda su esencia”, lamentó.

Con la expulsión de Almirón “perdimos a un jugador muy importante, mostraba un dolor y reconocimiento muy fuerte”, afirmó el seleccionador.

Como técnico, Alfaro admitió haber vivido “una de las noches más emocionantes por todas las adversidades” y sintió que los jugadores, con esta victoria, “recuperaron la fe y la confianza en sí mismos”.

“Esto fue todo de los jugadores, a pesar de todas las complejidades lo sacaron adelante”, agregó.

Aun así, quiso reclamar prudencia, ya que todavía queda mucho torneo. “Puede que perdamos más veces de las que ganemos, pero la entrega nunca va a estar en discusión, hay que defender a estos jugadores”, afirmó.

Pensando en el último duelo ante Australia, adelantó que precisa tiempo para evaluar el sistema y los jugadores que pueden funcionar para un encuentro que será “muy físico y demandante”.

“Ahora no es que vamos a hacer historia, pero ojalá sea linda porque venimos detrás de una ilusión que construimos con mucho sentimiento de pertenencia que tienen los jugadores”, sentenció.

La victoria de hoy “fue muy linda y se va a recordar por toda la vida”, concluyó. EFE