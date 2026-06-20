20 jun. 2026
Selección Paraguaya

Gustavo Alfaro: “Estábamos convencidos”

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, destacó el convencimiento de sus jugadores para el triunfo 0-1 ante Turquía.

Junio 20, 2026 08:36 a. m. • 
Por Redacción D10
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Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya.

El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, destacó el convencimiento de sus jugadores para el triunfo 0-1 ante Turquía en la segunda jornada del grupo D del Mundial, pese a jugar con 10 futbolistas toda la segunda mitad por la expulsión de Miguel Almirón.

“Estábamos convencidos, a pesar de todas las adversidades, de que podíamos sacarlo adelante”, dijo Alfaro a la televisión paraguaya VS Sports tras el partido.

El volante Matías Galarza anotó a los dos minutos del choque el único gol sobre el césped del Estadio de la Bahía de San Francisco.

Pero la alegría inicial de los paraguayos cambió por preocupación antes del descanso, cuando el colegiado principal salvadoreño Iván Barton expulsó al mediocampista Miguel Almirón por taparse la boca cuando se dirigía a un rival.

Sin valorar la decisión de Barton, Alfaro dijo que en algunos pasajes del partido “daba la sensación de que todo se complotaba” contra Paraguay.

“Son tiempos que a veces los apuran para un lado o para el otro, el exceso de tiempo agregado de manera permanente sin justificación”, apuntó el santafesino de 63 años.

Con el resultado, Paraguay quedó en la tercera posición de la zona con 3 puntos y volvió a meterse en la pelea por la clasificación a la siguiente fase.

El día 25, los dirigidos por Gustavo Alfaro se verán las caras con Australia por un billete a los dieciseisavos, mientras que los turcos, ya sin opciones matemáticas de avanzar, harán lo propio ante Estados Unidos, el líder del grupo. EFE

Gustavo Alfaro Selección Paraguaya Albirroja
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