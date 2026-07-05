Matías Galarza, al borde de las lágrimas

Uno de los puntos altos de Paraguay en esta Copa del Mundo fue Matías Galarza. El volante se ganó el puesto desde el segundo compromiso y fue uno de los mejores del cuadro dirigido por Gustavo Alfaro defendiendo con todo la camiseta albirroja.

El sábado, tras la eliminación de la Selección Paraguaya del Mundial ante Francia, Matías Galarza ofreció algunas palabras en zona mixta, pero se lo notó afectado por esta derrota guaraní.

#VsSportsSomos26 | "Estoy orgulloso del Mundial que hice, todos me ayudaron"



Muy emocionado Matías Galarza, con los ojos llorosos, dejando su reflexión de esta Copa del Mundo con Paraguay.



¡GRACIAS POR DEFENDER A LA ALBIRROJA, MATI! ❤️‍🩹🥹



#Mundial07 pic.twitter.com/LkjpjQHYH5 — Vs Sports (@SomosVsSports) July 5, 2026

“Siempre trato de aprender todos los días, de mis compañeros, de donde estoy, de donde me toque. Se dijeron muchas cosas, pero estoy orgulloso del Mundial que hice porque todos me ayudaron. Todos, utileros, compañeros, cuerpo técnico, psicólogos, coaching, todos”, dijo para GEN.

“Todos siempre tenemos algo que aprender en los momentos buenos, en los momentos malos. Yo siempre aprendo. Muy orgulloso”, mencionó ya con la voz entrecortada y se retiró del lugar visiblemente afectado.