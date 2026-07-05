05 jul. 2026
Selección Paraguaya

Matías Galarza, al borde de las lágrimas

Matías Galarzar, con los ojos llorosos, habló en zona mixta y no pudo ocultar su tristeza por la eliminación de Paraguay de la Copa del Mundo.

Julio 05, 2026 11:06 a. m. • 
Por Redacción D10
Matías Galarza

Matías Galarza, de gran Copa del Mundo con la Albirroja.

Foto: AFP

Uno de los puntos altos de Paraguay en esta Copa del Mundo fue Matías Galarza. El volante se ganó el puesto desde el segundo compromiso y fue uno de los mejores del cuadro dirigido por Gustavo Alfaro defendiendo con todo la camiseta albirroja.

El sábado, tras la eliminación de la Selección Paraguaya del Mundial ante Francia, Matías Galarza ofreció algunas palabras en zona mixta, pero se lo notó afectado por esta derrota guaraní.

Siempre trato de aprender todos los días, de mis compañeros, de donde estoy, de donde me toque. Se dijeron muchas cosas, pero estoy orgulloso del Mundial que hice porque todos me ayudaron. Todos, utileros, compañeros, cuerpo técnico, psicólogos, coaching, todos”, dijo para GEN.

Todos siempre tenemos algo que aprender en los momentos buenos, en los momentos malos. Yo siempre aprendo. Muy orgulloso”, mencionó ya con la voz entrecortada y se retiró del lugar visiblemente afectado.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Matías Galarza Albirroja Paraguay Francia
Redacción D10
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