Matías Galarza, a la espera de la mejor oferta

Matías Galarza atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Luego de la destacada actuación que tuvo con la Albirroja en el Mundial 2026, el volante despierta el interés de varios clubes y aguarda la oferta que marcará el próximo paso de su trayectoria. Mientras su nombre gana fuerza en el mercado de pases, tanto el futbolista como su entorno prefieren actuar con calma antes de tomar una decisión definitiva.

Regis Marques, representante del mediocampista, aseguró en conversación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM que no existe ninguna urgencia para concretar la transferencia y que el objetivo es elegir el proyecto más conveniente.

“Estamos mirando las propuestas que llegan, no hay apuro, la ventana en Europa está abierta hasta el 31 de agosto, estamos tranquilos, vamos a esperar la mejor propuesta”, expresó el empresario, dejando en claro que el futuro del paraguayo todavía está abierto.

Marques también explicó que las consultas llegan tanto a su oficina como a River Plate, club que posee los derechos del jugador. “Me llegan propuestas a mí, también a River Plate, estamos evaluando”, comentó.

Tras una Copa del Mundo en la que fue una de las grandes figuras de la Selección Paraguaya, Galarza se convirtió en uno de los futbolistas paraguayos más cotizados del mercado y todo apunta a que en las próximas semanas definirá el destino de una carrera que parece encaminada a dar el salto al fútbol europeo.