Ángel Martínez, nuevo técnico de Resistencia

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Martínez se mostró expectante y con confianza ante este nuevo desafío en su carrera profesional.

“Vuelvo al club luego de 7 años, pasé momentos muy buenos con el club así como ser terceros en la primera edición de la Copa Paraguay, cuando quedamos eliminados ante el campeón que fue Guaraní. Ahora intentaremos dar lo mejor en el club”, comentó.

Resistencia no está atravesando por un buen momento en el campeonato de la Intermedia. Acumula 18 puntos, a 15 del puntero, que es el 12 de Junio de Villa Hayes (33).

Su próximo encuentro será el martes 28 de julio, desde 17:00 ante el Atlético Tembetary en el estadio Erico Galeano de Capiatá.