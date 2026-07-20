20 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Gustavo Gómez renovará con el Palmeiras

El Palmeiras ya puso en marcha su plan para retener por más tiempo a Gustavo Gómez, gran referente y capitán del equipo brasileño.

Julio 20, 2026 06:48 a. m. • 
Por Redacción D10
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Líder. El paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras.

La propia presidenta del club, Leila Pereira, confirmó que la renovación del contrato del defensor de la Albirroja Gustavo Gómez es una prioridad absoluta en la planificación deportiva para las próximas temporadas.

El anuncio se dio en el marco de un homenaje al director técnico Abel Ferreira, un escenario ideal para ratificar que la directiva busca mantener la columna vertebral del exitoso ciclo que atraviesa el conjunto paulista.

A sus 33 años, Gómez es uno de los máximos ídolos de la historia del Verdão, multicampeón.

Gustavo Gómez Palmeiras Selección Paraguaya
Redacción D10
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