Gustavo Gómez renovará con el Palmeiras

La propia presidenta del club, Leila Pereira, confirmó que la renovación del contrato del defensor de la Albirroja Gustavo Gómez es una prioridad absoluta en la planificación deportiva para las próximas temporadas.

El anuncio se dio en el marco de un homenaje al director técnico Abel Ferreira, un escenario ideal para ratificar que la directiva busca mantener la columna vertebral del exitoso ciclo que atraviesa el conjunto paulista.

A sus 33 años, Gómez es uno de los máximos ídolos de la historia del Verdão, multicampeón.