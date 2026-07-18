Lucas Romero sale lesionado en su debut con Juárez

El futbolista paraguayo Lucas Romero vivió una noche amarga en su estreno oficial con Juárez FC por la Liga MX.

El mediocampista, considerado por Gustavo Alfaro como una de las apuestas para el recambio generacional de la Albirroja, tuvo que abandonar el campo de juego apenas siete minutos después de ingresar.

Romero sufrió una fuerte caída en una jugada que le provocó una aparatosa torsión de la rodilla. Según reportes de la prensa mexicana, la primera sospecha apunta a una lesión de ligamentos.

Las imágenes del incidente reflejan la gravedad del movimiento de la rodilla y aumentan la preocupación por el estado del paraguayo. En caso de confirmarse la rotura de ligamentos, el tiempo estimado de recuperación sería de entre seis y ocho meses.

El volante, con pasado en Recoleta y Universidad de Chile, aguarda ahora los estudios médicos que determinarán el alcance definitivo de la lesión.