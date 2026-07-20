20 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Damián Bobadilla no se va por menos de USD 20 millones

El mediocampista paraguayo Damián Bobadilla sigue cotizando al alza en el mercado tras su gran desempeño con la Albirroja en el Mundial.

Julio 20, 2026 07:23 a. m. • 
Por Redacción D10
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Damián Bobadilla fue gran figura ante Alemania. Traynor/Getty Images/AFP (Photo by Darrian Traynor / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

DARRIAN TRAYNOR/Getty Images via AFP

El São Paulo de Brasil decidió rechazar una primera oferta formal del Zenit de Rusia de 10 millones de euros por el ex Cerro Porteño Damián Bobadilla, al considerar que su valor es muy superior.

La directiva del club paulista tasó el pase del volante en unos 20 millones de dólares para sentarse a negociar, conscientes de que se ha convertido en una de las piezas más cotizadas de su plantel.

El gran momento de Bobadilla no solo atrae a los rusos, ya que clubes de las principales ligas de Europa, como el Eintracht Frankfurt de Alemania y el Crystal Palace de Inglaterra, también están siguiendo de cerca sus pasos en este mercado de pases. De igual manera, el São Paulo no tiene ningún apuro por transferir al paraguayo.

Damián Bobadilla Sao Paulo Cerro Porteño
Redacción D10
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