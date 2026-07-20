Damián Bobadilla no se va por menos de USD 20 millones

El São Paulo de Brasil decidió rechazar una primera oferta formal del Zenit de Rusia de 10 millones de euros por el ex Cerro Porteño Damián Bobadilla, al considerar que su valor es muy superior.

La directiva del club paulista tasó el pase del volante en unos 20 millones de dólares para sentarse a negociar, conscientes de que se ha convertido en una de las piezas más cotizadas de su plantel.

El gran momento de Bobadilla no solo atrae a los rusos, ya que clubes de las principales ligas de Europa, como el Eintracht Frankfurt de Alemania y el Crystal Palace de Inglaterra, también están siguiendo de cerca sus pasos en este mercado de pases. De igual manera, el São Paulo no tiene ningún apuro por transferir al paraguayo.