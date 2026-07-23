23 jul 2026
Olimpia

Fiesta, aniversario y homenaje para Almeida

Ever Hugo Almeida recibirá la máxima condecoración de Olimpia durante la fiesta aniversario de la institución.

Julio 23, 2026 01:00 p. m. • 
Por Redacción D10
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Ever Almeida, histórico portero y entrenador de Olimpia.

Foto: Archivo

El vicepresidente de Olimpia, Álvaro Bilbao, conversó en Radio Monumental y comentó sobre los preparativos para la fiesta de aniversario de la institución que será el próximo 25 de julio. Uno de los puntos claves de la celebración, será el homenaje que se realizará para el histórico Ever Hugo Almeida.

Según Bilbao, la condecoración Osvaldo Domínguez Dibb se creó tras la partida del legendario dirigente y el año pasado ya había sido entregado a Hugo Ricardo Talavera, por lo que en esta oportunidad el elegido fue el ex portero que dejó su sello en el club.

“Es una leyenda viviente del club desde el punto de vista deportivo ya sabemos, ahora nos toca este reconocimiento de manera institucional. El premio Osvaldo Domínguez se entrega desde el año pasado a los que hayan marcado el club”, comentó el dirigente.

En el acto también será entregado el premio “Alex Sirvent” por su gran trayectoria al capitán Richard Ortiz, así como los reconocimientos a 100 nuevos socios vitalicios del club.

EMOCIÓN. El legendario Ever Hugo también conversó con la 1080 AM y expresó su orgullo y satisfacción por el reconocimiento que recibirá. “Es una satisfacción, que lo recuerden en vida, no después de que uno no está. Es bueno, estoy agradecido y con gusto vamos a estar”, dijo.

Olimpia Ever Hugo Almeida Fútbol paraguayo
Redacción D10
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