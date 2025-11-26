Menú
26 nov. 2025
Lucas Romero
Recoleta
Lucas Romero, con oferta concreta de Universidad de Chile
El futuro de Lucas Romero, jugador de Recoleta, podría estar en la Universidad de Chile, de acuerdo con las palabras del presidente del club canario, Luis Vidal.
Noviembre 26, 2025 12:27 p. m.
·
Redacción D10