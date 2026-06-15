15 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

Alcides Benítez aclara que su cuenta fue hackeada: “Me encuentro bien”

El jugador paraguayo Alcides Benítez sostuvo que los mensajes de despedida que se publicaron desde su cuenta fueron tras un hackeo. “Yo me encuentro bien”, aseveró.

Junio 15, 2026 12:37 p. m. • 
Por Redacción D10
Alcides Benítez

Alcides Benítez aclaró la situación.

Foto: Gentileza - Belgrano

Durante las últimas horas del domingo, el jugador paraguayo de Belgrano, Alcides Benítez, fue noticia por las publicaciones de despedida que realizó a través de su cuenta en Instagram y TikTok.

Alcides Benítez

El mensaje de la historia en TikTok tenía una alta carga de depresión, sumado al video que compartió en Instagram, donde se lo ve solo, sentado en el piso y llorando. Esta situación encendió las alarmas de sus allegados, tanto familiares, amigos como gente del club, que rápidamente intentaron comunicarse con el atleta.

“Buen día. Me acabo de despertar y me encontré con un montón de mensajes y llamadas y quiero aclarar que mi cuenta fue hackeada”: así comenzó el mensaje tranquilizador del deportista que negó rotundamente el contenido de dicho mensaje.

En ningún momento estuve llorando ni escribiendo cosas de despedidas. Yo me encuentro bien, rodeado de mi familia y mis amistades, sostenido más que nadie, gracias a Dios. Solo aclaro por toda esa gente que de verdad se preocupó”, concluyó.

Alcides Benítez, de 23 años, de Guaraní se fue al Belgrano de Córdoba para el arranque de la temporada 2026 y disputó 18 encuentros con la camiseta celeste y se consagró campeón del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Belgrano
Redacción D10
Más contenido de esta sección
DG.jpg
Paraguayos en el Exterior
Diego González ya trabaja en Santos Laguna
El paraguayo Diego González, nuevo jugador del Santos Laguna, se moviliza de cara al Apertura mexicano.
Junio 04, 2026 05:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay en México 86_méxico 86_ Julio César Romero, "Romerito", el crack de aquel equipo.
Paraguayos en el Exterior
Fluminense en el Mundial: De Romerito a Canobbio
El delantero uruguayo Agustín Canobbio es el primer mundialista jugador del Fluminense en 40 años, tras haber ido el paraguayo Julio César Romero en México 1986.
Junio 03, 2026 04:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Gatito Fernández_56920907.jpg
Paraguayos en el Exterior
Botafogo quiere a Gatito tras el Mundial
El equipo brasileño quiere volver a contar con uno de sus históricos jugadores, Roberto Fernández, luego de que Paraguay culmine su participación en la Copa del Mundo.
Junio 03, 2026 04:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Gómez
Paraguayos en el Exterior
Gómez, jugador con más desgaste en el planeta previo al Mundial
El defensor paraguayo Gustavo Gómez es el futbolista que más cantidad de tiempo ha permanecido en cancha entre 2023 y 2026 en todo el mundo, superando a Fede Valverde y Bruno Fernandes.
Junio 03, 2026 04:35 p. m.
 · 
Redacción D10
HFBlOMDXQAA4_Yn.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Tito Villalba, fuera por bajo rendimiento
El delantero paraguayo de Barcelona, Héctor “Tito” Villalba, no continuará en el equipo ecuatoriano por “bajo rendimiento”, según informaron desde Guayaquil.
Junio 03, 2026 04:33 p. m.
 · 
Redacción D10
lcc.jpg
Paraguayos en el Exterior
Lucas Romero, en la agenda de Olimpia
El volante paraguayo de 23 años, últimamente en Universidad de Chile, no será tenido en cuenta por el club trasandino y es tentado por varios equipos, entre ellos el gigante paraguayo.
Junio 03, 2026 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más