Alcides Benítez aclara que su cuenta fue hackeada: “Me encuentro bien”

Durante las últimas horas del domingo, el jugador paraguayo de Belgrano, Alcides Benítez, fue noticia por las publicaciones de despedida que realizó a través de su cuenta en Instagram y TikTok.

El mensaje de la historia en TikTok tenía una alta carga de depresión, sumado al video que compartió en Instagram, donde se lo ve solo, sentado en el piso y llorando. Esta situación encendió las alarmas de sus allegados, tanto familiares, amigos como gente del club, que rápidamente intentaron comunicarse con el atleta.

“Buen día. Me acabo de despertar y me encontré con un montón de mensajes y llamadas y quiero aclarar que mi cuenta fue hackeada”: así comenzó el mensaje tranquilizador del deportista que negó rotundamente el contenido de dicho mensaje.

“En ningún momento estuve llorando ni escribiendo cosas de despedidas. Yo me encuentro bien, rodeado de mi familia y mis amistades, sostenido más que nadie, gracias a Dios. Solo aclaro por toda esa gente que de verdad se preocupó”, concluyó.

#Belgrano 🏴‍☠️ | Alcides Benitez.



📲 El lateral paraguayo subio el video llorando en su cuenta oficial de Instagram y luego en Tik tok una storie con un texto fuerte.



🚨 Ojo acá, sea lo que sea hay que cuidarlo. Es persona antes que jugador. pic.twitter.com/Vknm190KJY pic.twitter.com/PXkqxuMMH3 — Santi Ponce (@SantiPonce__26) June 15, 2026

Alcides Benítez, de 23 años, de Guaraní se fue al Belgrano de Córdoba para el arranque de la temporada 2026 y disputó 18 encuentros con la camiseta celeste y se consagró campeón del Torneo Apertura del fútbol argentino.