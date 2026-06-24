24 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

Walter Clar se despide de Chapecoense

El lateral paraguayo Walter Clar no continuará en el Chapecoense de Brasil.

Junio 24, 2026 05:16 p. m. • 
Por Redacción D10
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Walter Clar, cuando militaba en la Segunda División con Chapecoense.

Foto: ARCHIVO.

Nuevos rumbos para uno de los compatriotas que militaba en el exterior. El lateral izquierdo Walter Clar puso punto final a su ciclo vistiendo la camiseta del Chapecoense de Brasil, cerrando una etapa donde se destacó no solo por su solidez defensiva, sino también por su sorpresiva faceta ofensiva.

El defensor compatriota recurrió a sus redes sociales para dejar en un video un mensaje de gratitud a los hinchas, al cuerpo técnico y a los directivos del club del estado de Santa Catarina. Durante su estadía en el “Verdão del Oeste”, Clar logró ganarse el cariño de la gente con base en buenas actuaciones, convirtiéndose en una pieza clave del equipo gracias a sus proyecciones que terminaron en asistencias e importantes goles, números que llamaron la atención para la posición en la que juega.

En 2025, Clar finalizó la temporada como máximo goleador del equipo con nueve goles y dos asistencias. Fue el autor del tanto que aseguró el ascenso del Chapecoense en la última jornada de la Serie B brasileña. En 2026, disputó 25 partidos, anotó cuatro goles y dio siete asistencias.

Walter Clar Chapecoense
Redacción D10
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