17 jun. 2026
Paraguayos en el Exterior

Diputados entregan reconocimiento a la futbolista Claudia Martínez

La futbolista Claudia Martínez fue reconocida por la Cámara de Diputados de Paraguay con el premio Arsenio Erico “por su contribución al prestigio” del país suramericano, así como por sus “extraordinarios méritos deportivos”, informó el órgano legislativo.

Junio 17, 2026 10:33 a. m. • 
Por Redacción D10
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En su cuenta en X, la Cámara de Diputados indicó que el premio se entregó antes del inicio de la sesión ordinaria de esta jornada y a instancias de los legisladores Santiago Benítez y Federico Franco.

Martínez, de 18 años, es la futbolista más destacada de la selección femenina de Paraguay, que hace una semana no pudo clasificarse al Mundial de 2027 después de caer en la última fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol por 3-4 ante las jugadoras de Colombia, a la postre campeonas del torneo.

A inicios de año, el Olimpia paraguayo traspasó a la habilidosa delantera al Washington Spirit de la NWSL por cerca de un millón de dólares, informó entonces la institución asuncena.

Con el club de la capital estadounidense, Martínez firmó un contrato de 3 años con opción de renovación.

La joven ganó el año pasado con Paraguay el Campeonato Sudamericano Femenino sub-17 y fue la máxima anotadora de ese certamen con 10 goles en 9 partidos.

También fue la máxima goleadora de la Copa América femenina 2025, y con 17 años y 179 días se convirtió en la jugadora más joven en marcar más de un gol en un partido del torneo continental en las últimas tres ediciones.

La delantera fue la primera paraguaya en integrar el listado de candidatas al trofeo Kopa organizado por la revista France Footbal, creadora en 1956 del Balón de Oro, que en 2025 se llevó la española Vicky López, delantera del Barcelona.

Nacida en la ciudad de Capitán Bado (norte), en el interior de Paraguay, Martínez debutó en el fútbol de primera división con el Sportivo Ameliano, en el que permaneció entre 2023 y 2024, cuando fue fichada por Olimpia. EFE

Claudia Martínez Diputados Paraguay
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