Vallejo buscará romper una larga sequía en el césped londinense

Adolfo Daniel Vallejo, tenista número uno de nuestro país y 73 del mundo, tendrá su debut histórico en el legendario torneo de Wimbledon, enfrentando en primera ronda al colombiano Nicolás Mejía.

El guaraní jugará su segundo Grand Slam de su carrera, marcando además una presencia paraguaya en un cuadro principal de un torneo de esta envergadura luego de 16 años, ya que el último registro fue establecido por Ramón Delgado.

Sin embargo, Vallejo se encuentra ante una posibilidad histórica y romper con 46 años sin triunfos paraguayos en “La Catedral”. Ramón Delgado no había conseguido superar la primera ronda de este torneo en cinco intentos y para encontrar la última victoria paraguaya hay que remontarse hasta el año 1980 y a Víctor Manuel Pecci.

“El Campeonísimo”, que había sido finalista de Roland Garros en 1979, consiguió la última victoria para nuestro tenis en Wimbledon en la temporada de 1980, cuando derrotó en primera ronda al estadounidense Matt Mitchell por tres sets por 7-5, 6-1 y 7-6. En esa edición el paraguayo llegó hasta la tercera ronda de la competencia.

En caso de imponerse ante el número 168 del mundo, el paraguayo se enfrentará en la siguiente ronda al ganador de la llave compuesta por el estadounidense Michael Zheng y el británico Cameron Norrie.

