Mathías Villasanti sumará sus primeros minutos

El volante paraguayo Mathías Villasanti dejó atrás una complicada etapa y está listo para volver a sumar minutos en el fútbol brasileño. Tras superar una importante lesión que lo marginó de las canchas y le impidió estar en la consideración para la Copa del Mundo con la Selección Paraguaya, el ex Cerro Porteño ya entrena a la par de sus compañeros y asoma como una opción para el mediocampo del conjunto de Porto Alegre.

El propio director técnico del Grêmio, el portugués Luís Castro, se refirió al regreso del paraguayo y dejó en claro que cuenta plenamente con él, aunque deberá ganarse el puesto día a día.

“Con Villasanti, cuento con él. Hoy tuvo el premio de estar en la lista. El jugador gana minutos a través de lo que hace en los entrenamientos. Si él es mejor que sus compañeros, gana minutos. Si sus compañeros están mejor, él no juega”.

La salida de Arthur (quien no continuará en el club por diferencias económicas) le abre una puerta al compatriota. El portal deportivo brasileño Zona Mista destacó la importancia de su retorno señalando que, ante la baja de Arthur, el club “pasa a tener nuevamente al volante Villasanti como alternativa en el plantel”.

Villasanti viene trabajando de forma normal con todo el grupo y su regreso al césped es inminente. El Grêmio disputará un partido amistoso este sábado a las 16:00 horas contra el Cascavel en el estado de Paraná, un encuentro ideal para que el mediocampista sume ritmo de competencia.

Villasanti llegó al Tricolor Gaúcho a mediados de 2021 procedente de Barrio Obrero y se consolidó como una de las máximas figuras del equipo en las últimas temporadas.