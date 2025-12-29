29 dic. 2025
Selección Paraguaya

Los amistosos de la Albirroja en marzo

Javier Díaz de Vivar, vicepresidente de la APF, habló sobre los preparativos para los amistosos de Paraguay en marzo.

Diciembre 29, 2025 12:11 p. m.
ttony.jpg

Paraguay viene de vencer a México en su último amistoso.

Foto: APF.

El vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en charla con Fútbol a lo Grande por Telefuturo, se refirió a los amistosos que afrontará la Selección Paraguaya en la fecha FIFA de marzo palpitando la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El directivo aseguró que aún no hay rivales confirmados, pero lo que sí está definido es que el primer juego será ante un equipo de Europa y el segundo ante un seleccionado de Asia o África.

“Estamos trabajando, el primer partido ante un rival europeo y luego ante un asiático o africano, en los próximos días vamos a definir”, indicó.

LA BASE PARA EL MUNDIAL. Por otra parte, Díaz de Vivar aseguró que se viven días claves para definir el lugar de concentración de Paraguay para la fase de grupos del Mundial.

“Pasamos cinco opciones entre San Francisco, Los Ángeles y ciudades aledañas”, apuntó.

ENTRADAS. Por último, señaló que la APF recibirá entre “1.000 y 1.100 entradas” que la FIFA pone a disposición para comprar y distribuir.

Javier Díaz de Vivar Albirroja Paraguay
Más contenido de esta sección
Selección Paraguaya Sudafrica 2010_47037709.jpg
Selección Paraguaya
Un histórico valoró la clasificación de Paraguay: “Es justo”
Un jugador histórico de la Selección Paraguaya resaltó la “resiliencia” del grupo de jugadores de la actual Albirroja que consiguió la clasificación a una Copa del Mundo después de varios años. “Más que merecido, es justo”, aseveró.
Diciembre 22, 2025 12:15 p. m.
 · 
Redacción D10
aaoala.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay se mantiene en el puesto 39 y España cierra 2025 como número uno
La selección española se mantiene como número uno en la última clasificación mundial de la FIFA de 2025 por delante de Argentina, a la que se enfrentará en marzo en la Finalissima en Lusail que dirimen las campeonas de Europa y de la Copa América. Paraguay sigue en el puesto 39.
Diciembre 22, 2025 10:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro agradeció por su D10 de Oro
El entrenador de la Albirroja, Gustavo Alfaro, valoró el reconocimiento, compartiendo la misma con los jugadores, los protagonistas de la clasificación al Mundial 2026.
Diciembre 16, 2025 04:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Arzamendia
Selección Paraguaya
Santiago Arzamendia es baja para el Mundial
El jugador paraguayo sufrió una seria lesión en la final entre Estudiantes y Racing, que lo margina de la próxima copa del mundo.
Diciembre 15, 2025 11:36 a. m.
 · 
Redacción D10
romerito uh.jpg
Selección Paraguaya
Pasaron 46 años de la última conquista albirroja
El jueves último se recordó un nuevo aniversario de la última vez que Paraguay conquistó la gloria en el continente. Un 11 de diciembre, pero de 1979, la Albirroja alcanzaba su segunda Copa América.
Diciembre 13, 2025 10:01 a. m.
 · 
Redacción D10
6
Selección Paraguaya
El CARDE y una renovación con miras a la Copa del Mundo
La cancha 4 del CARDE incorpora cambios estructurales para que la Albirroja se prepare de la mejor manera pensando en la Copa del Mundo.
Diciembre 10, 2025 12:32 p. m.
 · 
Redacción D10
