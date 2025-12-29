Los amistosos de la Albirroja en marzo

El vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en charla con Fútbol a lo Grande por Telefuturo, se refirió a los amistosos que afrontará la Selección Paraguaya en la fecha FIFA de marzo palpitando la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El directivo aseguró que aún no hay rivales confirmados, pero lo que sí está definido es que el primer juego será ante un equipo de Europa y el segundo ante un seleccionado de Asia o África.

“Estamos trabajando, el primer partido ante un rival europeo y luego ante un asiático o africano, en los próximos días vamos a definir”, indicó.

LA BASE PARA EL MUNDIAL. Por otra parte, Díaz de Vivar aseguró que se viven días claves para definir el lugar de concentración de Paraguay para la fase de grupos del Mundial.

“Pasamos cinco opciones entre San Francisco, Los Ángeles y ciudades aledañas”, apuntó.

ENTRADAS. Por último, señaló que la APF recibirá entre “1.000 y 1.100 entradas” que la FIFA pone a disposición para comprar y distribuir.